Єдиний кандидат від проукраїнських сил зможе перемогти на виборах

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною

Україна потребує перезавантаження влади. Розслідування журналістів, які розкривають розкрадання в оборонному бюджеті, це лише вершина айсберга. Правда значно страшніша і це потрібно припиняти негайно. Саме зараз!

Я йшов на вибори з метою якісних змін в країні. Для мене мої власні амбіції не є головними. Я готовий жертвувати ними задля досягнення більшої мети.



Вважаю, що єдиний кандидат від демократичних, проукраїнських і антикорупційних сил має всі шанси перемогти ставлеників олігархів і мародерів при владі.



Протягом своєї кампанії я відвідав практично усі області України і доносив до українців ключову думку - ми заслуговуємо на більше, ніж корумпована влада і бідна країна. Ми маємо право на кращу долю ніж пошуки роботи за кордоном і подачки влади перед виборами. Єдине, що стримує Україну від розвитку - це тотальна корупція і захланність владних еліт. Саме це є головним інструментом Росії у війні проти України. Не може бідна і корумпована країна перемогти значно сильнішого за неї ворога.

Я дякую всім, хто долучився до моєї кампанії і повірив в мої ідеї. Ми на початку шляху до зміни влади в країні. Цього року на нас чекають ще парламентські вибори і наступного - вибори до органів місцевого самоврядування, на яких «Самопоміч» готова стати платформою для об’єднання дійсно нових прогресивних сил і зобов’язана перемагати.



Що стосується президентських перегонів то проаналізувавши дані опитування компанії «Фама», які були оприлюднені сьогодні, я прийняв для себе наступне рішення:



Відкликати власну кандидатуру і підтримати кандидатуру Анатолія Гриценка на виборах президента України.



Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною і стосуватиметься ряду принципів - зокрема щодо боротьби з корупцією, політики щодо окупованих територій, виборчого законодавства а також чистоти кадрових призначень.





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