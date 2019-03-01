  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Садовий

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Єдиний кандидат від проукраїнських сил зможе перемогти на виборах

    • Андрій Садовий

      Мер Львова

    • Розсилка
    Анатолій Гриценко та Андрій Садовий&nbsp; - Єдиний кандидат від проукраїнських сил зможе перемогти на виборах
    Анатолій Гриценко та Андрій Садовий 

    Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною

    Україна потребує перезавантаження влади. Розслідування журналістів, які розкривають розкрадання в оборонному бюджеті, це лише вершина айсберга. Правда значно страшніша і це потрібно припиняти негайно. Саме зараз!

    Я йшов на вибори з метою якісних змін в країні. Для мене мої власні амбіції не є головними. Я готовий жертвувати ними задля досягнення більшої мети.

    Вважаю, що єдиний кандидат від демократичних, проукраїнських і антикорупційних сил має всі шанси перемогти ставлеників олігархів і мародерів при владі.

    Протягом своєї кампанії я відвідав практично усі області України і доносив до українців ключову думку - ми заслуговуємо на більше, ніж корумпована влада і бідна країна. Ми маємо право на кращу долю ніж пошуки роботи за кордоном і подачки влади перед виборами. Єдине, що стримує Україну від розвитку - це тотальна корупція і захланність владних еліт. Саме це є головним інструментом Росії у війні проти України. Не може бідна і корумпована країна перемогти значно сильнішого за неї ворога.

    Читайте також

    Я дякую всім, хто долучився до моєї кампанії і повірив в мої ідеї. Ми на початку шляху до зміни влади в країні. Цього року на нас чекають ще парламентські вибори і наступного - вибори до органів місцевого самоврядування, на яких «Самопоміч» готова стати платформою для об’єднання дійсно нових прогресивних сил і зобов’язана перемагати.

    Що стосується президентських перегонів то проаналізувавши дані опитування компанії «Фама», які були оприлюднені сьогодні, я прийняв для себе наступне рішення:

    Відкликати власну кандидатуру і підтримати кандидатуру Анатолія Гриценка на виборах президента України.

    Моя підтримка не є безумовною. Я запропоную Анатолію Гриценку проект угоди про підтримку. Вона буде абсолютно публічною і стосуватиметься ряду принципів - зокрема щодо боротьби з корупцією, політики щодо окупованих територій, виборчого законодавства а також чистоти кадрових призначень.
     Читайте також:  Осінній марафон полковника. Навіщо Гриценку союз з Садовим?
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    вибори марафон Самопоміч Андрій Садовий розслідування Україна самоврядування Анатолій Гриценко корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ