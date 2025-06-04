Україна демілітаризує Росію. Чому немає радості в очах наших західних партнерів?

Українці просили вас, благали...

«Всі ми помітили завалене ї***о Трампа після атаки українських безпілотників по російських авіабазах і знищення ядерних бомбардувальників», – іронізує авторка цього допису Надія Паливода ).

А чого так? Шо мовчим? Хоча до цього так говорив, так говорив..

З боку європейських партнерів теж ми не спостерігаємо якоїсь великої радості. Ну є кілька відгуків від тих, хто нічого не рішає, типу Бориса Джонсона, а загалом глибока стратегічна мовчанка.

Здавалося б, чого не радіти? Ви всі так боялися ядерної зброї Росії – ну ось ми зменшили приблизно на 41 штуку кількість літаків, які можуть цю ядерну зброю запускати. По вас запускати в тому числі.

І судячи з невстановлених вибухів у порту Сєвєромоська, де знаходяться російські атомні човни, недалекий той час, коли і ці глиняні ножки в ядерного Колосса підкосяться завдяки українській винахідливості.

Питається – що ж ви не радієте, що Україна знайшла спосіб вдарити по російській ядерній величі, якої ви так боялися?

The New York Times викотила статтю, яка все пояснює.

Виявляється, вони там всі в глибокому шокові, бо рухнуло все. Першими заговорили військові.

«Україна вивела війну на новий рівень».

«Операція «Павутина» показала, що можна за допомогою дрона за $600 знищити літак вартістю понад $100 млн».

І не тільки літак, розуміємо ми. Що завгодно.

«За словами представника міноборони європейської країни НАТО, удари України очевидно змусять союзників переглянути вразливість своїх військових об'єктів».

Еге ж.

«Українці показали, що можуть за лічені місяці дешево й ефективно створити те, що західні країни десятиліттями не можуть створити за величезні гроші».

Звісно.

«Ми поступово починаємо усвідомлювати загрозу, яку становлять безпілотники для американських військових баз, розташованих у багатьох країнах і регіонах світу».

Отакої.

«Ці бази навряд чи мають захист від зброї малої дальності, й урок української атаки полягає в тому, що удар по великих базах, де розташовується безліч літаків, може бути завданий у будь-який момент».

Та ви шо.

«Ба більше, проєкт Дональда Трампа «Золотий купол» вартістю $175 млрд, який має за допомогою в тому числі космічних апаратів захистити США від будь-яких видів ракет, може виявитися марною витратою коштів», – генерал Бен Ходжес, екс-командувач армії США в Європі.

Ну да, один удар фпв-дрончиком по вашому космічному апарату – і всьо.

А знаєте, в чому штука, ребята?

Ви ж самі все це й зробили.

Це ж було ваше рішення – спочатку відібрати в України всю зброю, не тільки ядерну, взагалі – всю, і залишити її голою і босою перед обличчям припи***ного сусіда.

З самого початку вторгнення Росії це було ваше рішення – давати Україні зброї якомога менше, в той час коли росіяни х**рили по нам всіма можливими ракетами, бомбами і артилерією, коли співвідношення снарядів на полі бою складало 1 до 10.

Ви все це бачили, і все одно придумували якісь брехні, кручені формулювання про ескалацію і те де, шо завгодно – аби тільки не давати Україні достатньо зброї – щоб не розгнівати росіян.

Це ж було ваше рішення – не давати Україні далекобійну зброю. Ви і весь світ спостерігав, як розбомблені українські міста стікають кров’ю, мало не щодня – нові трагедії, нові розвалені будинки, нові вбивства.

Ви на все це дивилися і допомагали тільки словами про «глибоке занепокоєння».

Українці просили вас, благали: дайте нам далекобійну зброю – зруйнувати їхні авіабази, звідки злітають бомбардувальники.

Українці їздили до вас зі спеціальною місією: ось список, ось – б**дь, дивіться: карту привезли, на карті – ці військові бази, по яких ми будемо стріляти вашими ракетами.

Ні по чому іншому ми стріляти не будемо, на**й нам той Кремль, ми хочемо, щоб Росія припинила вбивати наших людей.

Ні. Не давали.

Ще й знущалися. Далекобійні ракети дали, а дозвіл стріляти ними по Росії не дали.

Після удару по Охматдиту, коли інтернет заполонили фото закривавлених хворих дітей, і всі соцмережі вибухнули від люті одним-єдиним посланням: та дозвольте нарешті Україні вдарити у відповідь! – ні, не дозволили.

Речник Білого дому, тоді ще байденовського, в той день, 8 липня, вийшов і сказав: «У нашій політиці щодо України нічого не змінилося».

А тепер ви дивуєтеся, чому Україна стала розробляти дрони.

Багато своїх дронів. Стала їх вдосконалювати і виводити на новий рівень. Щоб не тільки воювати ними на лінії фронту, а й щоб дістати цими дронами до російських авіабаз, звідки злітають ї**чі бомбардувальники, які вбивають українців.

Українці мають право знищувати ці бази і ці бомбардувальники. І в них немає іншого вибору – вони це змушені робити, щоб вижити.

Якби українці мали неміряну кількість далекобійних ракет, то в неї не було би потреби розробляти операцію «Павутина», бо вона би шмалила вашими ракетами по російських авіабазах.

Але ж ракети ви їй не дали, і воно бачте, як вийшло.

«Російські військові теж зроблять висновки і спробують повторити подібні операції в Україні чи пізніше в країнах НАТО, і західним військовим треба бути до цього готовими», - кажуть військові коментатори для The New York Times.

А ізраїльський військовий експерт називає 1 червня – день здійснення операції – початком нової ери.

Бо те, що зробила Україна, коштує так дешево, що це можуть зробити практично будь-які терористичні організації – а вони мають, повірте, незліченну кількість ідей про те, які об’єкти атакувати там, на Заході – і в США, і в Європі.

Будь-яка людина, яка має середню технічну підготовку і 3D-принтер, з куплених на Амазоні гімна і палок може виготовити дрони і організувати ось таку скоординовану атаку.

І тепер, жаліється експерт, Ізраїлю, Сполученим Штатам, Європі – їм всім треба повністю міняти стратегію захисту як цивільних об’єктів, так і військових.

Всі їхні громіздкі установки і машинерія, які коштують мільйони, виявляються нічого не вартими перед копійчаними дронами.

Оце вам таке.

Як кажуть воїни NAFO, dildo of consequenses barely comes lubricated.

Україна знову змінила світ.