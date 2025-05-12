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Куди подівся «генерал Армагеддон»: Суровікіна помітили в Алжирі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Куди подівся «генерал Армагеддон»: Суровікіна помітили в Алжирі
Генерал у повідомленні посольства не згадується на ім'я, проте позначений як «керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі»
фото: Посольство России в Алжире

Екс-командувач армії РФ Суровікін очолює «групу військових спеціалістів» в Алжирі

Колишній командувач Об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергій Суровікін був помічений на фотографіях з заходу, присвяченого Дню Перемоги в столиці Алжиру, які опублікувало посольство Росії в цій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство.  

Генерал у повідомленні посольства не згадується на ім'я, проте позначений як «керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі». На одному з кадрів видно, як помітно схудлий Суровікін очолює делегацію диппредставництва.  

У лютому 2025 року член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв повідомляв, що Сергій Суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником. У вересні 2023-го росЗМІ повідомляли, що Суровікін перебуває в Алжирі разом з делегацією Міністерства оборони Росії і його можуть призначити на посаду, пов'язану з «роботою в східному напрямку».

Сергій Суровікін перестав з'являтися в публічному просторі після заколоту глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в червні 2023 року. Міноборони офіційно не повідомляло про відставку генерала, проте у вересні згадки про нього зникли з сайту оборонного відомства.

Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував з жовтня 2022 по січень 2023 року. Зокрема, при ньому російські військові відступили з західного берега Дніпра, залишивши Херсон. До серпня 2023 року Суровікін залишався главою ВКС Росії.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта – важкоатлета Владислава Єфімова. Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

До слова, партизанський рух «Атеш» повідомив, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов, ймовірно, проходить військово-лікарську комісію (ВЛК) у Москві. Інформацію про це «Атеш» отримав від власних джерел в угрупованні військ «Дніпро».

Герасимов є ключовою фігурою російської військової машини, головним стратегом вторгнення РФ в Україну, незмінним начальником генштабу ЗС РФ та особистим другом Володимира Путіна, наголошують партизани.

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Теги: росія

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