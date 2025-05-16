16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна працювати у полі після полудня

16 травня відзначають Міжнародний день світла. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора.

Міжнародний день світла

Щорічно 16 травня світ відзначає наукове свято – Міжнародний день світла (International Day of Light). Подію встановила ЮНЕСКО 14 листопада 2017 року. Дату святкування обрали на честь дня першої вдалої роботи лазера Теодора Маймана, яка відбулася цього дня у 1960 році.

Цей день акцентує увагу на ролі світла у науці, культурі, мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також у таких ключових галузях, як медицина, комунікації та енергетика. Завдяки універсальності теми світла, до заходів можуть долучатися представники різних сфер, демонструючи, як поєднання науки, технологій, мистецтва і культури сприяє досягненню глобальних цілей ЮНЕСКО, зокрема освіти, рівності та миру.

Метою Міжнародного дня світла є привернення уваги людства до важливого значення світла як для звичайного життя, так і для наукового, культурного, мистецького тощо розвитку; популяризація думки щодо вагомості техніки й науки серед молодого покоління; залучення до розвитку освіти.

Що сьогодні за церковне свято

16 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора. Феодор жив у IV столітті в Єгипті. Він народився в знатній і багатій родині, але у віці 14 років пішов з дому і приєднався до монастиря, де став учнем Пахомія Великого. Феодор дав обітницю зречення від світу і згодом був поставлений головним на будівництві Тавенніської обителі. Після смерті Пахомія Феодор залишився керувати монастирем і став очільником всіх Фіваїдських обителей. Він був першим, кого висвятили в священники у своїй обителі, тому отримав ім’я Освячений. Феодор мав дар дивотворення і помер у глибокій старості.

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Що не можна робити 16 травня

Рекомендовано не брати до рук гострі предмети.

Краще не працювати у полі після полудня.

Не можна святкувати важливі події, наприклад, весілля.

Народні прикмети і традиції

Вже є квіти на горобині – холодів не буде;

дощить і жаби кумкають – скоро розпогодиться;

на озерах вже є латаття – до стійкого теплого літа;

почути грім – буде великий урожай.

Пам’ятні події 16 травня

1648 рік – під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдає поразки польському війську Стефана Потоцького;

1836 рік – Едгар Аллан По одружується зі своєю 13-річною кузиною Вірджинією Клем;

1920 рік – Жанну д'Арк канонізовують римською католицькою церквою;

1929 рік – у США відбувається перша церемонія вручення «Оскарів»;

1954 рік – починається Кенгірське повстання, повстання ув'язнених в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан);

1966 рік – у Китаї оголошують початок «культурної революції»;

1975 рік – японка Табеї Дзюнко стає першою жінкою, яка підкорила Еверест;

2004 рік – українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення-2004», набравши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах;

2008 рік – Україна стає 152-м членом Світової організації торгівлі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Олександр, Феодор.