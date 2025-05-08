Індія закрила десятки аеропортів біля кордону з Пакистаном – медіа

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою

Індія закрила аеропорти, що розташовані поблизу з Пакистаном, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою. За словами співбесідників Bloomberg, уряд Індії раніше наказав закрити 16 аеропортів для цивільного використання, але зрештою розширив список, щоб продемонструвати зростаюче сприйняття загрози.

Аеропорти закрили у містах: Мундрі, Джамнагарі, Чандігарх, Шимла, Срінагар, Лех, Амрітсар, Джамнагар, Джайсалмер і Порбандар у північній і західній частинах країни.

Прикметно, що:

злітно-посадкова смуга в Мундрі є «воротами» до найбільшого приватного комерційного порту Індії, а в Джамнагарі – забезпечує доступ до нафтопереробного заводу компанії Reliance Industries Ltd;

у Бхатінді, де також було закрито аеропорт, розташований нафтопереробний завод, що належить державній Hindustan Petroleum Corp. і Mittal Energy Investment Pte.

Також зазначається, що через загрозу конфлікту найбільші європейські авіакомпанії вже змінили свої маршрути польотів, а United Airlines Holdings Inc. скасувала рейси до Індії.

«Обхідні шляхи зробили перельоти між Європою, Близьким Сходом та Азією довшими, в деяких випадках на цілих 100 хвилин, що призвело до збільшення витрат через додаткове спалювання пального», – додає Bloomberg.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Вибір назви для операціїне випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Раніше стало відомо, що цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур».

У ніч на 8 травня Індія та Пакистан влаштували найбільший і найтриваліший повітряний бій.