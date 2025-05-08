Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Індія закрила десятки аеропортів біля кордону з Пакистаном – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Індія закрила десятки аеропортів біля кордону з Пакистаном – медіа
Аеропорти закрили у містах: Мундрі, Джамнагарі, Чандігарх, Шимла, Срінагар, Лех, Амрітсар, Джамнагар, Джайсалмер і Порбандар
фото з відкритих джерел

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою

Індія закрила аеропорти, що розташовані поблизу з Пакистаном, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою. За словами співбесідників Bloomberg, уряд Індії раніше наказав закрити 16 аеропортів для цивільного використання, але зрештою розширив список, щоб продемонструвати зростаюче сприйняття загрози.

Аеропорти закрили у містах: Мундрі, Джамнагарі, Чандігарх, Шимла, Срінагар, Лех, Амрітсар, Джамнагар, Джайсалмер і Порбандар у північній і західній частинах країни. 

Прикметно, що:

  • злітно-посадкова смуга в Мундрі є «воротами» до найбільшого приватного комерційного порту Індії, а в Джамнагарі – забезпечує доступ до нафтопереробного заводу компанії Reliance Industries Ltd;
  • у Бхатінді, де також було закрито аеропорт, розташований нафтопереробний завод, що належить державній Hindustan Petroleum Corp. і Mittal Energy Investment Pte.

Також зазначається, що через загрозу конфлікту найбільші європейські авіакомпанії вже змінили свої маршрути польотів, а United Airlines Holdings Inc. скасувала рейси до Індії.

«Обхідні шляхи зробили перельоти між Європою, Близьким Сходом та Азією довшими, в деяких випадках на цілих 100 хвилин, що призвело до збільшення витрат через додаткове спалювання пального», – додає Bloomberg.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Вибір назви для операціїне випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Раніше стало відомо, що цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур». 

У ніч на 8 травня Індія та Пакистан влаштували найбільший і найтриваліший повітряний бій.

Читайте також:

Теги: Індія Пакистан війна аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київ
«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу
4 травня, 11:08
РФ з початку року втратила в Україні 46882 одиинці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
2 травня, 08:00
На перемовини не поїхали ні Марко Рубіо (у центрі), ні Стів Віткофф (ліворуч)
Гора народила мишу: розчарування від переговорів, яких не було Тема дня
23 квiтня, 20:40
Російський дрон «Молнія»
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
23 квiтня, 07:56
У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
22 квiтня, 06:23
Трамп пообіцяв «оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів»
Трамп повідомив, коли розкриє умови «мирної угоди» між Україною та РФ
21 квiтня, 19:30
Віткофф, Путін та Дмитрієв зустрілись 11 квітня в Петербурзі
Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі
15 квiтня, 23:14
Нічна «бавовна» на Курщині
Росіяни скаржаться на атаку понад сотні дронів
15 квiтня, 08:01
Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини
Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині
11 квiтня, 06:27

Соціум

Індія закрила десятки аеропортів біля кордону з Пакистаном – медіа
Індія закрила десятки аеропортів біля кордону з Пакистаном – медіа
В Італії бар запровадив штрафи за нецензурну лайку
В Італії бар запровадив штрафи за нецензурну лайку
РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters
РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters
Російські пенсіонери залишились у Європі без грошей
Російські пенсіонери залишились у Європі без грошей
Українцям стане важче залишитися у Франції: які правила змінились
Українцям стане важче залишитися у Франції: які правила змінились
Конклав: стали відомі результати ранкового голосування за нового понтифіка
Конклав: стали відомі результати ранкового голосування за нового понтифіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
65K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
43K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
34K
Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня
27K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua