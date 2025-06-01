У Китаї представлено революційний гіперзвуковий двигун для літаків

Є нюанс: ефективність гіперзвукового двигуна на практиці поки не доведена

Гіперзвуковий двигун дасть змогу розганяти літаки до 20 000 км/год

У Китаї презентували інноваційний гіперзвуковий двигун, здатний розганяти літаки до вражаючих 20 000 км/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Farmingdale Observer.

Революційність цієї розробки полягає в її здатності працювати у двох режимах. До швидкості у 7 Махів (приблизно 8575 км/год) двигун використовує ротаційну детонацію – процес, що забезпечує максимальну енергоефективність. При подоланні цієї межі система переходить у режим похилої детонації, який забезпечує вищу стабільність і продуктивність.

Завдяки новітній технології, переліт з Парижа до Нью-Йорка може тривати всього близько двох годин. За словами журналістів, розробку потенційно можна буде застосовувати як у цивільній авіації, так і у військовій сфері.

Втім, у матеріалі наголошується, що ефективність гіперзвукового двигуна на практиці поки не доведена. Крім того, розробка може зіткнутися з низкою технічних і фінансових викликів.

Попри це, експерти вважають, що новий двигун може стати важливим етапом на шляху до нової ери в авіації вже у найближчому майбутньому.

Раніше ми писали, що китайські науковці створили новий стелс-матеріал, здатний значно знизити ефективність сучасних систем протиракетної оборони, зокрема американського «Золотого купола», концепцію якого просував президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє South China Morning Post, передає «Главком».

Інноваційна розробка ефективно протидіє як інфрачервоному, так і мікрохвильовому виявленню, що робить її перспективною для використання в авіації та ракетобудуванні. Зокрема, матеріал може забезпечити скритність високошвидкісної техніки навіть в умовах екстремальних температур.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Вони це назвали «революційним переломним моментом» у захисті американської території від зовнішніх загроз.

Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність.