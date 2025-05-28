Президент повідомив гарні новини з фронту

Зеленський: «За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці»

Президент України Володимир Зеленський розповів про помітні успіхи українських військових. Зокрема, на Костянтинівському напрямку протягом останніх двох діб ворога вдалося відтіснити на 4 км. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (росіяни, – «Главком») роблять постійні наступальні дії. Великої операції їм не вдалося зробити. Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 км на Костянтинівці», – зауважив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі на Сумському напрямку окупанти накопичують війська, понад 50 тис. Однак, за його словами, українські бійці мають там успіхи.

«Взяли, наприклад, вісім полонених в районі Тьоткіно. У мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось», – наголосив президент.

Нагадаємо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України. Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.