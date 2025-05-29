Україна поставлятиме газ із США

Україна відкриває новий маршрут для імпорту газу із США через Трансбалканський коридор

Україна готується до отримання природного газу із США завдяки новому спільному продукту об’єднаної потужності, запропонованому операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA), Молдови (VestMoldTransgaz), Румунії (Transgaz) та України (ОГТСУ). Ця ініціатива відкриває Трансбалканський маршрут для поставок газу з Греції до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОГТСУ.

Щомісячний продукт об’єднаної гарантованої потужності буде доступний на період з червня по жовтень 2025 року. Аукціон з бронювання місячної потужності на червень 2025 року (31 356 129 кВт·год/добу) відбудеться вже сьогодні, 29 травня, на Regional Booking Platform. У випадку, якщо значна частина потужностей залишиться незаброньованою, оператори ГТС розглянуть можливість проведення додаткового аукціону. Надалі торги планується проводити у четвертий понеділок кожного місяця.

«Доступ до додаткових потужностей для імпорту природного газу до України за конкурентними умовами є важливим елементом безпеки газопостачання», – підкреслив в. о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв. Він зазначив, що маршрут особливо важливий у контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання, що стало очевидним після останніх аукціонів на літні місяці.

Для забезпечення коректного використання продукту виключно для поставок в Україну, учасники аукціону не зможуть отримати доступ до національних віртуальних торгових точок та точок виходу в інших країнах маршруту. Завдяки цим обмеженням та знижці на резервну ціну (25% для транзиту, 46% для ОГТСУ), підвищується привабливість маршруту, мінімізуються фінансові бар’єри та виклики, з якими стикається Україна.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива. Зазначається, що через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни, а також збільшити імпорт. Як наслідок, за даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів у сховищах станом на 16 квітня впав до історичного мінімуму ‒ лише 0,7 млрд м³ або 2,22% від загальної місткості.