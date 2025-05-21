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У столичних закладах з'явилися «резерви» для військовополонених: що це означає

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У столичних закладах з'явилися «резерви» для військовополонених: що це означає

До акції приєдналися десятки бізнесів по всій Україні

20 травня у багатьох закладах Києва та інших міст України з'явилися таблички резерву для героїв, які знаходяться у полоні. Це відбувається в рамках всеукраїнської акції Still in Captivity, організованої проєктом Ріната Ахметова «Серце Азовсталі», який надає підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам.

Кампанія приурочена до третьої річниці завершення оборони Маріуполя. Саме 20 травня 2022 року останні оборонці міста за наказом воєнного керівництва вийшли з комбінату «Азовсталь» у полон.

У столичних закладах з'явилися «резерви» для військовополонених: що це означає фото 1

До акції приєдналися десятки бізнесів по всій Україні, серед яких: ЦУМ Київ, Egersund, Multiplex, one love, Ponchyk Boy, Milk Bar, Varus, Goodwine та інші.

«Минулого року «Серце Азовсталі» проводило адвокаційну кампанію Free Mariupol Defenders. Цього року ми вирішили зробити її ще масштабнішою, долучивши різні бізнеси та бренди. Це важливо, адже наші військовополонені перебувають в абсолютній інформаційній ізоляції. На них чинять психологічний тиск, зокрема, розповідаючи, що про них забули, що вони не потрібні своїй державі. Такі акції – це спосіб показати, що ми чекаємо на них. І чим більше людей залучено, тим краще. Також це підтримка для рідних, які чекають своїх близьких з полону. Вони бачать, що вони не одні в своєму очікуванні. Що ми чекаємо і боремося за них разом», – розповіла голова наглядової ради «Серця Азовсталі» Наталія Ємченко.

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Мета акції привернути увагу до проблеми звільнення українських військовополонених, адже 2000 оборонців Маріуполя і досі в полоні.

Теги: бізнес війна

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