Чому Керченський міст - це дуже добре
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Розсилка
Українські юристи тепер матимуть багато роботи. І вдячні за це вони мають бути саме Росії
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Я никогда не был против строительства Керченского моста.
Потому что, все проекты, которые делают Россию беднее - это в пользу Украины.
Эта конструкция обязательно рухнет. Через год или три, не суть. Важно, что она за время своего существования не принесет никакой прибыли в бюджет РФ.
Ну не западные же инвесторы поедут в Крым по этому мосту. И иноземных туристов он не прибавит.
Более того, не прибавит и российских. Да, в этом и в следующем году несколько сотен тысяч пЭтриотов поедут на своих авто посмотреть на мост. Посмотрят. Затем столкнутся с еще более погруженным в совок туристическим Крымом и будут копить на поездку в Турцию.
И цены в Крыму из-за моста кардинально не уменьшатся.
И зарплаты «вернувшихся домой» не увеличатся.
А вот украинским юристам Россия подогнала хороший массив для работы. Причем, не бесплатно, а вложив 3 миллиарда своих долларов.
В то, чтобы украинские юристы нахлабучили Россию в международных судах еще на много миллиардов у.е.
Так что, все хорошо.
Джерело: блог Сергія Запорізького