  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Запорізький
    Думки вголос

    Чому Керченський міст - це дуже добре

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Розсилка
    Керченський міст
    Керченський міст

    Українські юристи тепер матимуть багато роботи. І вдячні за це вони мають бути саме Росії

    Мовою оригіналу

    Я никогда не был против строительства Керченского моста.

    Потому что, все проекты, которые делают Россию беднее - это в пользу Украины.

    Эта конструкция обязательно рухнет. Через год или три, не суть. Важно, что она за время своего существования не принесет никакой прибыли в бюджет РФ.

    Ну не западные же инвесторы поедут в Крым по этому мосту. И иноземных туристов он не прибавит.

    Читайте також

    Более того, не прибавит и российских. Да, в этом и в следующем году несколько сотен тысяч пЭтриотов поедут на своих авто посмотреть на мост. Посмотрят. Затем столкнутся с еще более погруженным в совок туристическим Крымом и будут копить на поездку в Турцию.

    И цены в Крыму из-за моста кардинально не уменьшатся.

    И зарплаты «вернувшихся домой» не увеличатся.

    А вот украинским юристам Россия подогнала хороший массив для работы. Причем, не бесплатно, а вложив 3 миллиарда своих долларов.

    В то, чтобы украинские юристы нахлабучили Россию в международных судах еще на много миллиардов у.е.

    Так что, все хорошо.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим Росія міст Керченський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Наталя Малиновська
    Наталя Малиновська

    Журналіст

    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ