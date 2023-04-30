Електронні повістки. У росіян поки що є час, щоб встигнути облаштуватись в Киргизстані

Перші листи щастя можуть полетіти вже у середині літа

Веселе уточнення пролунало від Міноборони РФ щодо електронних повісток. Потрапляння повістки до кабінету «Держпослуг» буде синхронізовано з появою в комп'ютерах прикордонників галочки «заборона на виїзд».

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Тобто, головне обмеження активується одночасно. Часу втекти після отримання повістки не буде жодної хвилини. Якщо, звичайно, не пощастить і не станеться якийсь збій у системі розставляння галочок.

А якщо ти не приїдеш у військкомат протягом 20 днів, то призом буде вже весь наступний пакет обмежень.

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Припустимо, що перші листи щастя полетять, при не катастрофічному розвитку подій для зброду Шойгу, у середині літа. А якщо все піде дуже страшно і не так, то й раніше.

Загалом поки час є купити меддовідку або облаштуватись в Киргизстані. Для тих, хто не бажає померти незрозуміло за що.