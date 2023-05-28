Російські прикордонники зганьбилися на весь світ фото: РДК

Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах, викликає лише сміх

У недокраїні сьогодні день прикордонника. Спецоперація недокраїни продемонструвала повну нікчемність усіх родів скріпних військ. Будь ласка, читайте текст після реклами Ганьба неймовірна і всесвітнього масштабу. ЗСУ повністю обнулили міфологію і романтизм, які мали місце щодо ВДВ РФ, спецназу ГРУ, ВКС... і прикордонних військ. Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах – смішна, нікчемна облуплена шваль. Будь ласка, читайте текст після реклами Для всього світу. Зі святом, чухани! Спецоперація вас розчехлила.

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