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Сергій Запорізький

ЗСУ зруйнували міфологію про російських прикордонників

glavcom.ua
Російські прикордонники зганьбилися на весь світ
фото: РДК

Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах, викликає лише сміх

У недокраїні сьогодні день прикордонника. Спецоперація недокраїни продемонструвала повну нікчемність усіх родів скріпних військ.

Ганьба неймовірна і всесвітнього масштабу. ЗСУ повністю обнулили міфологію і романтизм, які мали місце щодо ВДВ РФ, спецназу ГРУ, ВКС... і прикордонних військ.

Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах – смішна, нікчемна облуплена шваль.

Для всього світу.

Зі святом, чухани! Спецоперація вас розчехлила.

Джерело
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Теги: ФСБ росія

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