ЗСУ зруйнували міфологію про російських прикордонників
Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах, викликає лише сміх
У недокраїні сьогодні день прикордонника. Спецоперація недокраїни продемонструвала повну нікчемність усіх родів скріпних військ.
Ганьба неймовірна і всесвітнього масштабу. ЗСУ повністю обнулили міфологію і романтизм, які мали місце щодо ВДВ РФ, спецназу ГРУ, ВКС... і прикордонних військ.
Тепер 28 травня та 2 серпня все те, що бродить у кашкетах, тільниках і купається у фонтанах – смішна, нікчемна облуплена шваль.
Для всього світу.
Зі святом, чухани! Спецоперація вас розчехлила.
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