7 одиниць пошкодженої української військової техніки – вся перемога російської пропаганди

Настав час написати про переможний скріпний танець. Федеральні канали крутять одне відео та розповідають нісенітницю про десятки одиниць знищеної техніки та тисячі загиблих воїнів ЗСУ. Характерний момент був у п'ятничному випуску «60 хвилин», де клоун-експерД Сівков розповів про 120 знищених танків, а інший клоун-експерД Андрій Медведєв не витримав і перебив його, сказавши, що навіщо ми брешемо, ми знищили 46. Що, звичайно, теж туфта, але, з погляду Медведєва, схожа на правду.

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Якби у зброду Шойгу були ті успіхи, про які вони говорять, вони б показали відео та фото підтвердження. Цього немає, і не буде.

А ті 7 одиниць військової техніки, які на відео, ця вся їхня перемога. Причому достовірно відомо, що один танк уже в ремонті, у нього пошкоджена від міни гусениця та екіпаж живий.

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Чи неприємно таке спостерігати? Безперечно. Це псує настрій. Чому це сталося і там виявилася така кількість техніки, пізніше дізнаємось. Як і всю картину події.

Але тут я звернув би увагу на наступне. Такого рівня перемоги у ЗСУ, на відміну від скріпаків, щодня з масою відео та фото підтверджень. І скріпнятина це все бачить багато місяців і рівень її деморалізації можна уявити. Що на диванах, що в окопах. Скріпнятина, і це навіть було видно по задоволеній пиці Скабеєвої, таких перемог не знала вже понад рік. Щоб було, що показати.

Навіть Бахмут це не про перемогу, а про десятки тисяч мертвих зеків. Так, скріпнюки намагалися викачати переможний танець, але його вже через добу обнулив легіон «Свобода Росії» та «РДК», відлохмативши путфноїдів у Білгородській області. І зараз флангами Бахмута ЗСУ вже йдуть вперед.

І хіба можна порівняти за масштабом це відео із відео розгрому скріпної колони навесні минулого року на переправі на Луганщині під Білогорівкою? Де було підтверджено понад сотню одиниць техніки? І таких прикладів багато.

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Тому, як сказав Маркус, який зараз воює на Запорізькому напрямку, той самий десантник, який ганяв Шейніна по Вероні, помовчіть, щоб потім не вибачатися. Це українцям всепропальникам.