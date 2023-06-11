Головна Думки вголос Сергій Запорізький
search button user button menu button
Сергій Запорізький

«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»

glavcom.ua

7 одиниць пошкодженої української військової техніки – вся перемога російської пропаганди

Настав час написати про переможний скріпний танець. Федеральні канали крутять одне відео та розповідають нісенітницю про десятки одиниць знищеної техніки та тисячі загиблих воїнів ЗСУ. Характерний момент був у п'ятничному випуску «60 хвилин», де клоун-експерД Сівков розповів про 120 знищених танків, а інший клоун-експерД Андрій Медведєв не витримав і перебив його, сказавши, що навіщо ми брешемо, ми знищили 46. Що, звичайно, теж туфта, але, з погляду Медведєва, схожа на правду.

Якби у зброду Шойгу були ті успіхи, про які вони говорять, вони б показали відео та фото підтвердження. Цього немає, і не буде.

А ті 7 одиниць військової техніки, які на відео, ця вся їхня перемога. Причому достовірно відомо, що один танк уже в ремонті, у нього пошкоджена від міни гусениця та екіпаж живий.

Чи неприємно таке спостерігати? Безперечно. Це псує настрій. Чому це сталося і там виявилася така кількість техніки, пізніше дізнаємось. Як і всю картину події.

Але тут я звернув би увагу на наступне. Такого рівня перемоги у ЗСУ, на відміну від скріпаків, щодня з масою відео та фото підтверджень. І скріпнятина це все бачить багато місяців і рівень її деморалізації можна уявити. Що на диванах, що в окопах. Скріпнятина, і це навіть було видно по задоволеній пиці Скабеєвої, таких перемог не знала вже понад рік. Щоб було, що показати.

Навіть Бахмут це не про перемогу, а про десятки тисяч мертвих зеків. Так, скріпнюки намагалися викачати переможний танець, але його вже через добу обнулив легіон «Свобода Росії» та «РДК», відлохмативши путфноїдів у Білгородській області. І зараз флангами Бахмута ЗСУ вже йдуть вперед.

І хіба можна порівняти за масштабом це відео із відео розгрому скріпної колони навесні минулого року на переправі на Луганщині під Білогорівкою? Де було підтверджено понад сотню одиниць техніки? І таких прикладів багато.

Тому, як сказав Маркус, який зараз воює на Запорізькому напрямку, той самий десантник, який ганяв Шейніна по Вероні, помовчіть, щоб потім не вибачатися. Це українцям всепропальникам.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія ЗСУ пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
Сьогодні, 10:07
Артилеристи уразили п'ять районів зосередження живої сили ворога
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Українські військові посилили нічні атаки
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54

Сергій Запорізький

«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
ЗСУ зруйнували міфологію про російських прикордонників
ЗСУ зруйнували міфологію про російських прикордонників
Безглуздий і нещадний російський бунт може розпочатися з армії
Безглуздий і нещадний російський бунт може розпочатися з армії
Електронні повістки. У росіян поки що є час, щоб встигнути облаштуватись в Киргизстані
Електронні повістки. У росіян поки що є час, щоб встигнути облаштуватись в Киргизстані
Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ
Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ
Поразка РФ для Васі з Пермі означатиме, що він отримає шанс жити в цивілізованій країні
Поразка РФ для Васі з Пермі означатиме, що він отримає шанс жити в цивілізованій країні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
38K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
17K
ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку
17K
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
15K
Гендиректор «Укргідроенерго» про підрив Каховської ГЕС: Росіяни брешуть, але для фахівців все ясно
12K
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Новини

Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Сьогодні, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту