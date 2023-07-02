Заколот Пригожина. Ситуація стала ще більш феєричною

Жодні іноагенти не в змозі були зробити і 10% від того, що вдалося Пригожину

Ситуація наступна... Вона стає дедалі феєричнішою... І що дуже смішно, завдяки путінським лизунам)))

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Діма Кисельов повідомив, що Путін, а це те саме, що бюджет РФ, профінансував комерційні структури Пригожина на трильйон рублів.

Така сума не снилася всім разом узятим іноагентам РФ, за якими бігає клоун Бастрикін.

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А тут за рахунок російського бюджету профінансували заколот, який зміцнив віру Заходу, що Росію треба далі тиснути санкціями та допомагати Україні зброєю. Результат буде неодмінно.

Жодні іноагенти не в змозі були зробити і 10% від того, що вдалося Пригожину та ще й за рахунок російського бюджету.

Ну і відзначаємо вже точно спущену з Кремля методичку, що вагнерівці не такі вже й герої. Це за «Першим каналом» повторили на «Росії 1». Вони Бахмут брали втричі довше за армію РФ і «Ахмат» Маріуполь. Тут відзначаємо, як Кремль занурив у лайно мобілізованих із Донецької та Луганської області, які й зазнали найбільших втрат під час штурму Маріуполя. Їх взагалі не згадують.

Загалом все йде як передбачалося. А закінчиться тим, і це неминуче, що ганьбою будуть покриті всі, хто брав участь в окупації України.