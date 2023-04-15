Головна Думки вголос Сергій Запорізький
search button user button menu button
Сергій Запорізький

Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ

glavcom.ua
Онуки та онучки дідів під закусочку, винце та горілку, спостерігають по телевізору, як їхня армія виконує всі цілі спецоперації. Без втрат

«Ну на кого ви сіпнулися, недолугі»

Якщо дивитися Раша ТБ, то картина світу зараз виглядає так...

Поліція Європи та США ходить будинками немитих, замерзлих і голодних своїх громадян і вимагає здати гроші на підтримку України.

У цей час у російських квартирах столи ломляться від червоно-чорної ікри, стерляді, білуги, осетра, шинки, домашньої ковбаски та іншого продовольчого достатку... Долари та євро стало модним вечором спалювати на подвір'ї.

Для додаткового щоденного багатотисячного набору до служби доставки їжі організовані щоденні чартери з Середньої Азії.

І від сніданку до вечері онуки та онучки дідів під закусочку, винце та горілку, спостерігають по телевізору, як їхня героїчна армія виконує всі цілі спецоперації. Без втрат.

І цей гордовитий 140-мільйонний погляд у бік Заходу: «Ну на кого ви сіпнулися, недолугі».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах
Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах
Сьогодні, 10:39
Норвегія вирішила не проводити щорічний етап Кубка світу з фехтування
Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
Сьогодні, 09:01
Громадськість цивілізованого світу та й ми в Україні не перестаємо жахатися воєнним злочинам росіян
Війна як форма існування. Кілька слів про «загадкову» природу Росії
Сьогодні, 06:57

Сергій Запорізький

Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ
Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ
Поразка РФ для Васі з Пермі означатиме, що він отримає шанс жити в цивілізованій країні
Поразка РФ для Васі з Пермі означатиме, що він отримає шанс жити в цивілізованій країні
Допомога коштами ЗСУ. Чи є в цьому моральна проблема для росіян?
Допомога коштами ЗСУ. Чи є в цьому моральна проблема для росіян?
Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів
Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів
Байден хотів працювати з Путіним, як психотерапевт, але пацієнта вже було не зупинити
Байден хотів працювати з Путіним, як психотерапевт, але пацієнта вже було не зупинити
Війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація
Війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
32K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
18K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
15K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
9165
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту