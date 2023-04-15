Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ

Онуки та онучки дідів під закусочку, винце та горілку, спостерігають по телевізору, як їхня армія виконує всі цілі спецоперації. Без втрат

«Ну на кого ви сіпнулися, недолугі»

Якщо дивитися Раша ТБ, то картина світу зараз виглядає так...

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Поліція Європи та США ходить будинками немитих, замерзлих і голодних своїх громадян і вимагає здати гроші на підтримку України.

У цей час у російських квартирах столи ломляться від червоно-чорної ікри, стерляді, білуги, осетра, шинки, домашньої ковбаски та іншого продовольчого достатку... Долари та євро стало модним вечором спалювати на подвір'ї.

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Для додаткового щоденного багатотисячного набору до служби доставки їжі організовані щоденні чартери з Середньої Азії.

І від сніданку до вечері онуки та онучки дідів під закусочку, винце та горілку, спостерігають по телевізору, як їхня героїчна армія виконує всі цілі спецоперації. Без втрат.

І цей гордовитий 140-мільйонний погляд у бік Заходу: «Ну на кого ви сіпнулися, недолугі».