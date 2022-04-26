Звернення до «диванних аналітиків»

Ми йдемо до Перемоги. Крок за кроком

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Недавно был пост от Залужного, с просьбой верить в ЗСУ и ряд людей приняло его скептично, мол посмотрите на Мариуполь, на Херсон, что вы нас убаюкиваете с требованием верить, давайте пруфы.

Так вот что я поясню вам.

Первое

Основной задачей главнокомандующего было сохранение государства Украина. Я еще раньше писал, что первичной задачей было разбить и обесточить ударную группировку под Киевом. Так как потеряв Киевскую область, выиграть в войне было бы очень трудно.

Эта задача выполнена успешно. Давайте может дождемся выполнения других задач?

Второе

На начало войны у нас не было легиона космодесанта чтоб закрыть вопросы по всем направлениям. Там где силы противника превосходили силы защитников даже не в разы, а на порядок, конечно войска РФ там имели успех. Особенно в зоне что недалеко от Крыма, откуда был просто шквал ракет и налетов авиации.

Война – такая штука, где то можно устоять, где то нет

И про то как надо было воевать под Херсоном рассказывают люди которые не были в штате 59 бригады и 137 батальона, которых просто разметали за часы. Ракетами, РСЗО, авиацией, стволкой. Потом танковыми кулаками. Вы бы конечно если бы держали перешеек, то вы бы удержали, а там по вашему мнению какие то дураки были, и они просто хотели погибнуть, потому плохо воевали.

Такое ваше мнение? Или какой то предатель просто перед несколькими БТГрами ЗСУ подошел, открыл такой замок на перешейке и мины с собой забрал, а они, ответственные за этот сектор, просто смотрели потому что... да просто так, ведь никаких предпосылок к нападению не было, да? Что могло пойти не так?

Вы бы хоть узнали сколько там людей погибло, аналитики диванные. То что вам не рассказывают арестовичи про то, что происходило на фронте не в нашу пользу, не дает вам права судить тех, кто сделал что мог.

Третье

Джавелины и НЛАВы хорошо, но колонны РФ остановили не они, а артиллерия. У нас война арты и мы только начинаем получать артиллерию. И много чего другого, чтоб не только держаться в обороне, а уничтожать противника оптом. Но для этого надо укомплектовать обескровленные бригады, сформировать новые (а их 6 штук сейчас формируется вроде, может уже больше), укомплектовать их и скоординировать. И при этом не потерять то чего добились, то есть в условиях активных боевых действий.

Плюс ко всему обучить людей пользоваться натовской техникой. Это огромный пласт работы который не виден обывателю. Но именно это фундамент в нашу победу, и что делается – не выносится на обсуждение в фейсбук. И вы даже не представляете сколько всего неожиданного для мокшан делается сейчас на перспективу.

Четвертое

Мы прийдем к победе. Шаг за шагом. Мы обрушим сотни тысяч натовских боеприпасов на позиции врага и его технику. Мы уничтожим высокоточными натовскими боеприпасами штабы управления, средства РЭБ и ПВО. Мы возьмем группировки РФ в клещи, обрубив им логистику и резервы и будем брать их в плен тысячами. Мы будем сбивать их авиацию везде, куда дотянеться наше новое ПВО. Мы устроим им ад на нашей земле.

И к этому мы сейчас и идем. Шаг за шагом. Делая больше чем можем, но меньше чем хотелось бы. И нам надо придерживаться этого плана. Всем вместе. Единой нацией без дрязг и сомнений, у которой сейчас единая цель − это победа.

Потому верим в командование, верим в союзников, верим в себя

Верим в Залужного, в ЗСУ и как бы мне это не странно было писать – в Зеленского. У меня к нему вагон претензий, но их я достану из своей коробки только после войны. Сейчас у меня приоритеты в сторону генной модификации свиней и собак превыше всего.

Ну и да, чуть больше знаю, потому и знаю что идет работа в сторону победы, и верю в победу.

И вы верьте. До самой победы. Которая не произойдет через две недели, и через два месяца.

Но к которой шаг за шагом мы прийдем.

Джерело: блог Олександра Карпюка

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