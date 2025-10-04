Головна Думки вголос Олександр Карпюк
Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Росія тестує слабкі місця Європи

Як Росія тестує слабкі місця Європи
фото: depositphotos.com

Росія у лайт-режимі показує Європі дірки в обороні

Дивлюсь зараз на появу російських дронів у країнах ЄС та НАТО, і ... у принципі не бачу у цьому нічого поганого. Поясню.

Європа вкрай повільна та пацифістична. Вона була готова витрачати мільярди та трильйони на соціальні ініціативи, але щоб народ почав вимагати збільшення витрат на оборонку – це у голові середнього європейця повинен клацнути тумблер, який змінює пріоритети.

Для того, щоб бути боєздатним, на це треба витрачати ресурси. Злагоджувати підрозділи (тій же самої авіації, щоб вони використовуючи дуже коштовну техніку з найкращими тих не збивали потім 20% залетівших дронів, тільки тому що вони до цього ніколи не робили подібного).

Витрачати ресурси на покращення існуючих систем. Розміщати замовлення на актуальні сьогодні види озброєння. Без цього всього армія – це просто натовп з коштовною технікою та застарілими алгоритмами.

Росія зараз у лайт-режимі вказує європейцям на дірки в обороні. На погано захищені аеропорти. На необхідність встановлення дроново-зенітних екіпажів на військових обʼєктах з відповідним РЕБом. На вимоги до реагування на громадян, яких готують під диверсії. І багато іншого.

І Європа потроху починає збирати раму, що з цим всім робити, а бажання накидати санкцій у відповідь становиться все більше. І це гарно. Це означає що наш союзник проходячи через ці всі виклики становиться більш готовим до наступної війни, і отримує більше мотивації імплементувати український досвід.

Бо судячи зі всього, якщо б Європа ще рік-два побула у тепличних умовах, а потім неочікувано туди залетіли сотні шахедів та ракет, з досвідченою російською авіацією, з сотнями КАБів, а у тилу в цей час панували диверсії, то там збирати раму було б вже запізно. Так що хай там Путін всіх як зазвичай переграє, там майстер-клас прям, як погрожуючі всім напхати у результаті Росії повну дупу огірків.

UPD. Шановні, припинить переносити свою особисту точку зору, на рішення людей, що є гарантами конституції та безпеки. У вас різне бачення. Ви вважаєте що тиск на суспільство дроновими атаками ефективний, бо ви і є той самий прошарок, на який ці атаки спрямовані, і того так і сприймаєте дії. Ви тому їх і сприймаєте ефективними і думаєте що це буде аргументом для політиків.

Але ви не політики. Політики думають та взаємодіють інакше. У них інші пріоритети і думка народу – це лише частина повістки. І коли становиться питання з безпеки та існуванню держави, та ще і у рамках великого військового союзу (НАТО), де на твої дії дивляться сусіди по такому ж союзу і які роблять схожі дії – то там просувати ідеї просто розслабити булки перед РФ – там це не працює. Логіка «обісціть, тільки не бийте» – це не дуже ефективно у НАТО.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія путін Європа озброєння Україна

