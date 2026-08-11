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Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Росія готує нову хвилю терору. До чого готуватися Україні наступні шість місяців?

glavcom.ua
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фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Зима стане випробуванням для всіх

Ну що, ми йдемо до екватора останнього місяця літа, тому давайте будемо думати чого чекати від осені/зими. З урахуванням основних очікувань та перспектив.

Фронт

Ну тут якраз все плюс-мінус зрозуміло, і не повинно бути якихось неочікуваних речей. Вундервафлі не зʼявилось, СБС РФ так і не масштабувався, тому тактика буде такою ж самою. А саме – мʼясні штурми під дронами.

Мобілізація на РФ по факту вже вирішене питання, та і в принципі вона вже почалася в прихованій формі. Я читав різні цифри по мобікам що вони хочуть залучити, але не дуже вірю в них, якщо чесно.

Як в тому анекдоті «він то хоче, але хто йому стільки дасть?». Але на декілька місяців збільшити потік мʼяса на фронт в півтора раза вони здатні, особливо маючи резерв з північних корейців. Так що скоріш за все вони підуть по стратегії одного сильного удару до Словʼянська/Краматорська, зі всім що є.

Чим ми будемо відповідати?

Ну по перше – продовження роботи по логістиці. Для переміщення людей восени/взимку треба транспорт, ніжками багато не походиш. Збільшення мобільного складу – збільшення логістики. А це означає що полювання за логістикою буде більш ефективним.

До речі кризу по паливу в військах РФ досі не вирішили, ну подивимось як це себе продемонструє при необхідності збільшення логістики. Накопичення буде відбуватися у Донецьку, Селидовому, Новогродівці, Покровську, і важливо ці всі дороги весь цей час тримати під постійним вогневим контролем.

По друге – мале небо. FPV та «мавікі» на цю зиму доповнюється новим класом крил – дешевими дронами які можуть літати біля крайки хмар на висотах 250-300 метрів. Це нова «Валькірія» з цифровим звʼязком та гімблом, а також новачки «Сокіл» та «Бабка».

При правильному застосуванні цих засобів у військах це засоби які зможуть додати зону обʼєктивного контролю далі зони «мавіків» на 10-15 км та організувати там контроль над переміщенням особового складу, координація артилерійських уражень та уражень різними дронами.

Протидіяти зимою таким дронам доволі складно, бо вони можуть літати на висотах нижче, ніж тактичні радари їх пеленгують, по нижній кромці хмар. А зенітні дрони не дуже вміють знаходити такі обʼєкти, бо радари бачать погано, а камери яка б дивилась знизу вверх в них немає, як правило для того, щоб знайти інший дрон зенітному дрону треба літати на тій же висоті як і цілі, а ще краще то піднятись вище.

Правильно організована робота по виявленню/знищенню в першому ешелоні – це важлива тактика цієї зими. Коли буде дозволяти погода, звісно. У росіян для цього є свій дешевий розвідник, це «Молнія» з гімбалом, але все ж вона програє українським засобам.

По третє – протидіяти «старлінкольотам», які літають в хмарах – доволі складно. Вся надія на РЕБ проти «старлінку». Це означає що ефективність уражень мідл-страйків виросте. Але і зон де «старлінк» буде закритий буде більше. Як цьому протидіяти зрозуміло, мати резерв дронів на радіозвʼязку та бити ворожий РЕБ.

У принципі сили СОУ здатні перемолоти і вдвічі більші сили при вдвічі більшій щільності особового складу. Взимку, коли посадки стануть лисими, ефективність виявлення/ураження збільшиться, якщо ми змогли літом призупинити інфільтрацію на такому складному напрямку як Покровський, з його широкими посадками, ярами та великою кількістю розвалених сіл, де можна ховатися, то думаю восени/взимку можна спробувати їх зупинити взагалі.

Головне, щоб дрони постачались у війська в тій же кількості що і раніше, і зможемо вистояти. Це буде непросто, бо ворог теж активує зусилля полювання за нашою логістикою, та і свій мідл-страйк має, але в цих напрямках ми його починаємо випереджати, і головне тут не втратити ініціативу.

Тил

Тут все складніше. Росія буде тероризувати Київ, і інші міста, і це буде боляче. Маю надію що зима не буде такою жорсткою, як попередня.

Ми доїмо Wildberries, трохи попинаємо Ozon, продовжимо знищувати нафто-газову галузь, та у відповідь почнемо знищувати підстанції та ТЕЦ на РФ в більших масштабах.

Якщо є можливість провести зиму не в Україні – я б рекомендував використати цю можливість. Київ явно зараз не виглядає як місто яке стійко зможе перенести цю зиму, буде складно.

Особливо з урахуванням того факту що РФ більше почала вкладатися в балістику та залучила ще і ракетні підрозділи Північної Кореї для терору. А на весні подивимось, хто кого більше роз*бав. І нам треба перемогти в цьому змаганні з великим відривом.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія фронт ворог війна

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