Москва погрожує Британії за підтримку права України атакувати РФ

РФ може завдати ударів високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві

Росія погрожує Великій Британії «пропорційною відповіддю» за підтримку права України атакувати РФ. Міноборони Росії заявило, що має високоточну зброю для нанесення ударів у відповідь. Про це повідомляє Reuters.

«Пряме провокування Лондоном України на такі дії, якщо такі дії будуть здійснені, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді», - цитує агентство заяву російського міноборони.

У міноборони країни-агресорки додали, що збройні сили РФ перебувають у цілодобовій готовності до нанесення ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві.

У міноборони РФ також заявили, що в разі нанесення таких ударів не будуть братися до уваги знаходження в цих центрах представників західних країн.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна має повне право атакувати територію Росії – у Лондоні не проти, аби для цього застосували західне озброєння.

Заступник державного секретаря парламенту з питань збройних сил Джеймс Геппі додав, що зброя від Заходу навіть має необхідну для цього дальність дії.

Додамо, що Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги. Також Британія скасувала мита на експорт з України. Рішення ухвалене як відповідь на звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів. Крім того, Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer.

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