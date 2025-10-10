Головна Думки вголос Олександр Карпюк
Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Як українцям захистити критичну інфраструктуру

Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
фото: dsns.gov.ua

Як пережити прийдешню зиму

Кароч я не знаю як це працює, але коли я критикую владу за повільність впровадження такого компонента ППО як зенітні дрони – то це, мабуть, пише один Serg Marco. Коли я пишу що під час масованих ракетних атак в нас все одно буде уражена частина інфраструктурних обʼєктів, і треба демонструвати єдність, щоб не прогинатись під тиском росіян (бо для цього вони це і роблять) – то це, мабуть, пише інший якийсь Serg Marco. Іпсошник який працює на ОП.

Коли росіяни затягують НПЗ сітками, та іншим захистом, та підтягують туди підрозділи ППО, а вони все одно палають кожен день – ми над ними сміємося. Коли уражають наші обʼєкти – то всі воюють на тему відсутності 100% захисту від ракет та дронів.

Шановні. Є звісно мудаки які не роблять достатньо щоб захистити обʼєкти. І це погано, і треба звісно висвітлювати такі випадки і вказувати конкретні обʼєкти де цього немає. Там де приліт поруч привів до відключення обʼєкта з причини відсутності захисту.

Ви не знаєте з якої причини відключили обʼєкт і скільки ракет туди прилетіло? То може спочатку розберетесь? Але ще треба пам'ятати що ніякий захист не зупинить балістику з бойовою частиною 400-500 кг, яка влітає точно у ціль. Не існує такого захисту.

Цей захист потрібен, щоб зменшити шкоду при непрямих влучаннях, від розльоту уламків. Але якщо ви зможете вигадати конструкцію яка витримає 1-2 балістичні ракети без шкоди для інфраструктурного об'єкта – то прошу в коментарі, бо у реальних спеціалістів нема таких можливостей, і вони дуже потребують експертного середовища Facebook. Ну серйозно, четвертий рік війни, ну ви якось повинні були за цей час розібратися як воно працює.

Нам винесуть енергетику цією зимою. Ми будемо сидіти з плановими та екстреними відключеннями. Будуть бити по водогонах та іншим критичним об'єктам. Треба витримати це. А ще треба донатити фондам, які купляють зенітні дрони, йти в сили оборони та допомагати іншими способами. Можете зібрати мітинг під Київрадою, вимагаючі перерозподілу грошей з «бруківки» на зенітні дрони, теж буде гарна справа. Це конструктивно.

Але с*ка сидіти та нити що вас погано захищають – ну це пи***ць уліточко. І хай домогосподарки, ну не розбирається вони в тому як це працює, але коли здорові мужики молодші за мене, і судячи зі всього – здоровіші за мене приходять нити у коментарі – ну блювати від такого хочеться.

Майже кожен у РФ прилітає по НПЗ. У Білгороді блекаут. І не тільки. І це тільки початок. Це перша зима коли ми будемо не тільки терпіти, але і відповідати. Але який сенс цих відповідей, якщо ви вже підняли лапки у гору?

Записуйтесь у СОУ, донатьте на зенітні дрони, демонструйте громадську позицію заставляючи владу перерозподілити гроші на засоби захисту. І побажайте нашим хлопцям вдалих влучань.

Dixi.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
