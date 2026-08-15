Зима змінить правила гри. Чи відкриється для «Фламінго» вікно можливостей?

Крилаті ракети, або Де вікно можливостей «Фламінго»

Тема ефективності крилатих ракет почала обговорюватись в фейсбуці, але на жаль там мало конструктиву, бо обговорення часто впирається в «а де три тисячі фламіндічей», «а чого не знищили весь російський ВПК до вчора», «ахахаха, збили наші Фламінго, а я ж казав що це лайно» та інші вельми експертні заяви, які здебільшого накручені пропагандистами.

Ну є такий тип пропаганди «давати ворога», коли лідер формує алгоритм «ми за все гарне – а он там г*ндони, ату їх ату», і на цій парадигмі формує свою популярність. У принципі зрозуміла конструкція, ефективна, але не конструктивна.

Спробуємо розібратись що до чого.

Як ми розуміємо, крилаті ракети – це ракети які рухаються близько землі, на висоті десятків метрів, прикриваючись рельєфом.

Відомі російські крилаті ракети – Х-32 та Х-101. Обидві є озброєнням стратегічних бомбардувальників РФ. Є і інші вироби, як сучасні, так і радянські.

В останній час РФ призупинила пуски крилатих ракет, бо вони давали вкрай низьку ефективність, більше 90% збивались згідно зі статистикою.

В України теж не те щоб все гуд с пусками «Фламінго». Долітають вони не часто, треба визнати. Правда коли долітають – спецефекти вражають, треба визнати.

Чому ж так? Відповідь – авіація. І Україна, і РФ мають потужну, досвідчену та скоординовану авіацію. Чесно сказати дивно зараз читати таку фразу, бо ще декілька років тому порівняння української авіації в контексті російської було б смішним.

Але час йде, і українська авіація успішно працює під час масових дроново-ракетних атак, та навіть іноді успішно полює на російські літаки.

Росія, як би там не програвала в порівнянні західних літаків та російських – теж має досвідчену та обкатану авіацію. І вона працює.

Також ефективно протидіють крилатим ракетам ППО, які мають можливості знищувати загоризонтні цілі. Такі є і у нас, є і у росіян.

Порівняльну табличку викладати не буду, Google вам в поміч. Але ефективніше ППО від ракет прикритих рельєфом набагато гірша, ніж в авіації. Що зрозуміло, бо сама концепція крилатих ракет така, щоб мати протидію саме ПРО.

То що ж, крилаті ракети – усьо? Не працюють? Рудимент старих війн? Ні. Крім того, ми треба визнати, трохи ахерелі, спрощуючи ефективність системи, аналогів якої немає у світі. Я он бачив як нашого пілота нагороджували за 400-й бойовий виліт.

Ви розумієте що це? «Топ Ган» курить у стороні. Якщо порівнювати з Європою, де довго шукали досвідчених пілотів, щоб навчили наших літати на F-16, то це глобальна різниця. По суті є три авіації з таким досвідом. Це російська, ізраїльська, та українська.

Але ми йдемо в зиму, у часи коли часто буде не льотна погода. Коли авіація буде обмежена суто по погодних умовах. Хмари на 100-200 метрах як би натякають.

Так що зима буде вікном можливості для наших крилатих ракет. Все ж для протидії дронам та ракетам на РФ в небо підіймають декілька сотень бортів, як різних літаків, так і вертольотів. Це потужна сила, через яку ще треба пробитись.

Але є і нюанс. Ця парадигма грає в обидва боки. Тобто наша авіація теж не зможе підійматися в повітря. І російські крилаті ракети будуть теж більш ефективними, і будуть нести свою вбивчу силу цією зимою, і до цього треба готуватися.