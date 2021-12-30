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    Росія підійшла до точки неповернення

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    Прем'єр-міністр Угорщини не може зачистити народний меморіал, бо суспільство є добре організованим для відсічі. - Росія підійшла до точки неповернення
    Прем'єр-міністр Угорщини не може зачистити народний меморіал, бо суспільство є добре організованим для відсічі.

    Ціна, яку доводиться платити за свободу, падає, коли зростає попит

    Мовою оригіналу

    Этот памятник в центре Будапешта – чистый образец демократии в действии.

    В 2014 году правительство Виктора Орбана соорудило монумент к юбилею немецкой окупации. Стоит, значит, архангел с короной Святого Иштвана в руке – стоит и символизирует святую, по мысли правительства, Венгрию. А на него, архангела этого, нападает сверху отвратительный хищный орел, символизирующий, в свою очередь, нацистскую Германию. Чистая красота.

    Памятник-то поставили, но до торжественного открытия дело не дошло: правительство застремалось, ибо Будапешт сдетонировал не на шутку. Люди немедленно ответили на официозную ложь и пошлость собственным мемориалом, настоящей памятью народной (а ее здесь, видать, не отшибло). Они начали приносить к ногам проправительственного архангела вещественные напоминания о том, как все было на самом деле...

    А было очень стыдно. Венгрия Хорти стала первой в Европе союзницей Гитлера – и первой приняла нацистские законы. Никакой оккупации тут не было в помине: в Будапешт входили союзники. Они вошли, и местные фашисты бросились перевыполнять планы по уничтожению евреев; уничтожили около шестисот тысяч человек...

    И вот – стихийный мемориал у ног лживого правительственного архангела живет семь лет. Люди ставят свечи и приносят старые чемоданы и обувь в память о депортированных в освенцимы и треблинки, приносят документы об уничтожении цыган и геев, активисты рассказывают о сути дела туристам... Тут же, на колючей проволоке народного мемориала, портрет и история Рауля Валенберга (именно в Будапеште он противостоял Катастрофе) – и фотографии, фотографии, фотографии...

    Эти свидетельства – горькое и сильнодействующее лекарство от пошлых административных «скреп». Люди настаивают: патриотизм – не в самоутверждающем обмане, а в правде. В твердо выученных уроках истории.

    Прошло семь лет; противостояние государственных фальсификаторов с народной памятью и не думает заканчиваться. Правительство Орбана отказывается демонтировать памятник, но и поднять руку на народный мемориал и его создателей – не осмеливается. То ли не хватает ОМОНа, то ли немного по-другому устроены тут отношения между народом и выборной администрацией...

    Аналогии слишком очевидны, чтобы их размусоливать, и вопросы, возникающие по этому поводу, слишком болезнены для русского уха. Как обществу добиться паритета с властью? Как сделать так, чтобы альтернативой концлагерю не стала гражданская война? Что вначале - вменяемость власти или общественный контроль?

    Увы, это загадка про курицу и яйцо. Премьер-министр Венгрии не может зачистить народный мемориал, потому что общество достаточно организовано для отпора: административный беспредел аукнется самому премьер-министру. Орбан боится обострять ситуацию, и боится не зря. Но и уверенность общества в себе, его готовность настаивать на своем сильно зависит от предыдущего опыта, и если однажды все-таки сломать общественный хребет полицейщиной, следующему правителю будет гораздо легче, а следующему протестующему – гораздо тяжелее...

    Обычная Корея превращается в Северную, как известно, за одно десятилетие, а дальше почки отсыхают, и пить боржоми уже поздно. «Цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос» – и наоборот, к сожалению.

    Где находится точка невозврата, – бог весть. Но то, что Россия блуждает сейчас где-то неподалеку от нее, кажется мне довольно очевидным.

    А Венгрия – она и при Орбане, как выясняется, – вполне европейская страна... И порукой тому – не магазины с хорошим ассортиментом товаров (это случается и при упырях), а именно этот живой мемориал на площади Свободы в Будапеште.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Будапешт Друга світова війна Угорщина
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    Росія підійшла до точки неповернення