Після самогубної агресії в Україні Росія перебуває у термінальній стадії

Пухлина не здатна думати історичними категоріями: вона просто знищує все, до чого дотягується

Мовою оригіналу

Про разгон «Гоголь-центра» и все остальное. Еще пару лет назад это было бы знаковым событием огромного масштаба (как на прошлых витках – закрытие «Нового мира» или разгон НТВ) – после 24.02.22 это лишь очередное подтверждение уже состоявшейся катастрофы.

Таково устройство раковой опухоли: она питается живыми клетками. Ничего личного – ну или почти ничего. Какое-то время организм может мучительно существовать на фоне этого процесса, но если смертельную дрянь вовремя не уничтожили и довели до неоперабельного состояния, – однажды она окажется несовместима с жизнью. С любой живой жизнью.

Дрянь сожрет все.

Мы упустили момент, когда Путина можно было вывести химией. После новой самоубийственной агрессии в Украине российское государство находится в терминальной стадии. Сколько продлится эта агония? Не знаю. Знаю только, что «тем больней, чем дольше», по слову Окуджавы. И знаю, что ничего живого вокруг себя они не оставят. Это противоречит их природе.

Раковая опухоль по-своему идиотка, конечно. Ведь когда она дожрет все живое, то неизбежно сдохнет и сама, исчезнув вместе с исхудавшими остатками пораженного ею организма: в ней самой нет и не может быть ни сердца, ни мозга – ничего, что стоило бы жизни.

Но опухоль не способна думать историческими категориями: она просто жрет все, до чего дотягивается.

До российского народа она дотянулась давно и вполне, поразив и мозг, и сердце – и народ в массовом нервическом порядке празднует напоследок свою опухоль, радуется собственной желтизне и строится буквой Z. Боржоми пить поздно. Доктор сказал в морг, значит в морг...

Россия в ее сегодняшнем политическом виде, по всей видимости, обречена, – но останутся дети, и в большом количестве. Миллионы людей с диагнозом «преступный инфантилизм» обнаружат себя однажды выстроенными бессмысленной буквой Z на проклятой обочине мира, без папы, мамы и запасов продовольствия.

И единственное, кажется, что можно сделать сегодня – это подготовить ясный план психиатрических мероприятий на будущее, для начала.

Джерело: блог Віктора Шендеровича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.