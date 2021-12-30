В Росії може повністю зникнути з продажу важливий медичний прилад

РФ планує повністю відмовитися від виробництва приладів, що містять ртуть

Незабаром в Росії можуть повністю зникнути з продажу ртутні термометри. Про це написало російське видання «Відомості» із посиланням на представників кількох аптечних мереж, дистрибуторів та маркетплейсів.

Співрозмовники видання стверджують, вилучення медичного приладу з продажу відбудеться згідно з підписаною у 2013-2014 роках 128 країнами, зокрема Росією, Мінаматською конвенцією, що обмежує використання ртуті в побутових умовах. З 2020 року документ забороняє виробництво, експорт та імпорт деяких видів продукції, що містить ртуть. Положення конвенції спрямовані на захист здоров’я людини та навколишнього середовища від антропогенних викидів ртуті та її сполук. Варто зазначити, що Росія досі не ратифікувала цю угоду.

Найбільшим виробником ртутних термометрів у світі є КитайУ 2019 році на нього припадало 95,7% імпортованих до Росії термометрів, що містять ртуть.

За даними DSM Group, ще 2020 року ртутні термометри були найпопулярнішими в Росії, проте вже 2021-го їх продаж скоротився вдвічі. Аналітики DSM з'ясували, що за відсутності в аптеці ртутного термометра споживачі охоче купували цифрові.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України у 2020 році також повідомило про намір приєднатися до Мінаматської конвенції та розробку відповідного законороєкту. Однак, станом на 2021 рік Україна все ще відсутня у переліку країн, що ратифікували документ.

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