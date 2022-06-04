Смерть Російської імперії: розмова може йти тільки про ціну похоронних процедур

Така імперія далі жити не може

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Мой любимый подход к истории – кинематографический, со сменой крупности планов. Помогает прояснить картинку.

На крупном плане сейчас – ад на востоке Украины, кровь и разрушения, подробности военного ужаса. На среднем – противостояние Запада путинскому шантажу; разворачивание невиданных санкций на фоне ядерной угрозы, попытки Кремля изготовить пиаровскую конфетку из собственного де*ьма...

А на общем, меж тем, – картинка из будущего учебника истории, ясная, как прописи по косой линеечке в начальной школе.

А именно: после 24 февраля с.г. в ускоренном режиме происходит гибель российской империи.

Сама по себе эта гибель была совершенно неотвратима и до проклятой даты, и тут нет особого предмета для дискуссии. Достаточно взглянуть на динамику съеживания и деградации империи после смерти Сталина. Оценить состояние демографии, экономики и инфраструктуры. Сравнить эти показатели в совокупными показателями западного мира и современного Китая. Понять, что разрыв исчисляется не процентами, а порядками цифр. Примерить эту реальность к нынешним путинским понтам – и понять, что дело швах. Такая империя – не жилец.

То есть, признаки жизни, конечно, еще имеются, но так растет борода на покойнике.

Поэтому предметный разговор сегодня может идти только о цене погребальных процедур.

Сдохнет ли империя, наконец, в кратчайшее время сама, к облегчению народов мира и русского прежде всего, – освободив его от фантомной боли и открыв возможность, на столетия вперед, пойти путем многих цивилизаций, благополучно переживших свои имперские заморочки?

Или, продлевая бессмысленные мучения, утащит за собой в могилу российскую государственность и саму культуру, за пару десятилетий превратив эти деградированные просторы в северо-запад Китая?

Или, пойдя на византийский принцип, грохнет уже напоследок, до кучи, и весь остальной мир?

Вот, собственно, и все три варианта развития событий. Три дороги от путинского надгробного камня, к которому, задремавши в седле, подъезжает в настоящее время наш коллективный Илюша Муромец.

Илюша, ты давай просыпайся помаленьку и приходи в себя. У тебя дети, внуки. Оцени пейзаж и двигайся помаленьку в правильном направлении, ладно?

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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