Уроки СРСР для Кремля

Влада Росії продовжує мріяти про нову Ялту

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30 декабря 1922 года был создан Советский Союз. Но я не о создании, а больше а причинах развала СССР.

Одна из причин, по которой рухнул Союз, – это отсутствие фундаментальных исследований, позволивших корректировать политику и экономику. И когда Михаил Горбачев объявил перестройку, проблема отсутствия истории как науки, как мягкой силы, как зоны изучения общественных процессов и их отображения на уровне концептов, начавшаяся задолго до перестройки, стала очевидна в полной мере. Запрещенная западная литература заполняла вакуум собственных концептов. Перестройка никак не была отображена на уровне изучения процессов в обществе.

Перестройка-2 (на ура-патриотизме, войне, «прогрессивном» изоляционизме), которую де-факто ведет Кремль, хоть и ориентирована на обратный эффект – не на либерализацию, а на сокращение свобод – дублирует те же ошибки. Если в советское время история была не столько наукой, сколько частью идеологии, то история, как и изучение общественного мнения в современной России, – это пропаганда.

Процессы в обществе не только не изучаются, но и прививается мысль, что все хорошо, типа «правильной дорогой идем товарищи», хотя эта дорога (имею в виду аннексию Крыма и войну на Донбасс) в принципе не туда. Что касается внутрироссийской дороги, то Кремль уверен, что контролирует и виртуальность, и реальность, а, порой, считает, что это вообще одно и то же.

И при всем при этом, не вынеся уроков из проигрыша в Холодной войне и совершая стратегические ошибки в современной РФ, Кремль мечтает о новой Ялте.

Джерело: блог Олесі Яхно

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