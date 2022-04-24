Дорогі росіяни! Україна, яка виживе в страшній війні і відновиться, нічого не забуде

Загнивання, кров та ганьба – тепер майже неминуча перспектива для Росії

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Я не про моральные категории – давно проехали эту остановку без остановки.

Я про элементарные, на крепкую троечку хотя бы, знания по предмету «история» – и инстинкт самосохранения, соответственно.

...Скажите, дорогие россияне – обращаюсь к тем из вас, кому в радость «спецоперация на Украине», – вам действительно не приходит в голову, что через какое-то время может прилететь вам?

Вот, в буквальном смысле, снарядом.

Нет?

А что так?

Вы не проходили в школе про «кто к нам с мечом придет»? Вы болели в этот день? Или полагаете, что это историческое наблюдение относится только к тевтонам, а народ-богоносец может себе позволить?

Кто вам это сказал?

Спойлер: вас обманули.

Прилетит непременно. Может быть, не к вам (что было бы как раз справедливо), а к вашим детям или внукам. К вашей трехмесячной девочке, ровеснице девочки Киры, убитой вчера в Одессе при обстреле российскими ракетами.

Нет? Этого не может быть?

Почему?

Путин не допустит?

Так не будет у тому времени никакого Путина. Ну, или будет – в бункере, под порошком или капельницей напоследок, какая разница. И будет лежащая ничком, вконец ухайдоканная войной страна, с которой он слился когда-то в старческом экстазе, предварительно растлив болтовней о ее мнимой красоте и величии.

И будет Украина, под завязку вооруженная Западом (спасибо тому же Путину), выжившая в страшной войне, восстановленная на ваши деньги (как на ваши деньги ее уничтожали), поднявшаяся в полный рост – и ничего не забывшая.

Или вам кажется, что после рек украинской крови, пролитых по вашей милости и под ваше радостное улюлюканье, там не найдется желающих восстановить симметрию? Что вот это все сойдет вам с рук, и жизнь продолжится как ни в чем не бывало?

Или – что за ваших детей и внуков кто-нибудь заступится?

Заступится, ага. Мировое сообщество выразит озабоченность. Мировое сообщество, оно такое.

Гниение, кровь и позор – почти неизбежная теперь перспектива для России (или того, что останется не ее территории через какое-то время). Это входило в ваши планы? Нет? Скажите: а когда проходили распад римской империи, вы тоже болели? Справку от родителей принесите и привет им передавайте.

И начинайте ждать.

Ах, вы ничего не знали? Вот прямо совсем-совсем ничего – ни про про Бучу, ни про Мариуполь, ни про расстрелянных краматорских беженцев? Ах, вы верили Андреевой и Соловьеву? Ну, это совсем другое дело, конечно. Расскажете в час икс прилетевшему маятнику...

Вы идиоты, дорогие россияне, любители буквы Z, вот что я хочу вам сказать.

Соучастники ужасного преступления – это само собой, но какие же вы идиоты!

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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