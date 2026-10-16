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Роман Шрайк Журналіст

Літак Путіна завис над Москвою: як Україна випробовує нову тактику дронової війни

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Що відомо про таємну операцію M&M

Пам'ятаєте, як 1 вересня Зеленський обіцяв закрити небо над Росією? Так от, це був, виявляється, анонс. Спецоперація під кодовою назвою M&Ms, завдяки якій російський диктатор висів у власному літаку над власною ж столицею, і не міг сісти – стартувала. Що далі?

Журналіст The Atlantic, Саймон Шустер, розповів про операцію M&Ms з блокування російського авіасполучення, яка почалася тиждень тому.

... українці не могли уявити Путіна на борту свого президентського літака, який кипів від люті, не маючи змоги сісти у власній столиці
У ту п'ятницю українці не могли уявити Путіна на борту свого президентського літака, який кипів від люті, не маючи змоги сісти у власній столиці. Того дня рій українських дронів змусив закрити всі чотири аеропорти Москви – саме тоді, коли Путін повертався з Туркменістану. «Це був чистий збіг, – сказав офіцер, обізнаний з операцією. – Просто випадковість».

Це один із варіантів операції під кодовою назвою M&Ms, про яку The Atlantic уперше повідомив ще у серпні. За словами її авторів, операція не спирається на американські технології чи розвіддані. Натомість вона використовує дрони українського виробництва з ШІ-системами наведення. Двоє авторів цієї кампанії сказали, що M&Ms лише починається. Поки що Україна використовує дрони, щоб заполонити авіапростір навколо аеропортів, але не б'є по них безпосередньо. Хоча під час одного з інцидентів на вихідних уламки збитого дрона впали на аеропорт Сочі й спричинили пожежу в адміністративній будівлі.

Зі слів планувальників, Зеленський досі не дозволив перейти до початкового плану операції M&Ms, який передбачав значно агресивнішу тактику, яка передбачає, що дрони через ШІ обходитимуть російську ППО і битимуть по аеропортах Москви та інших міст. Один з авторів плану сказав, що скоро такі дрони почнуть виробляти масово.

План передбачав: щодня до 1000 дронів атакуватимуть аеропорти Москви, унеможливлюючи рейси

На початку року, коли українські планувальники запропонували Зеленському план M&Ms, він вважав його надто небезпечним. План передбачав: щодня до 1000 дронів атакуватимуть аеропорти Москви, унеможливлюючи рейси. Водночас, Зеленський дозволив тодішньому міністрові оборони Федорову продовжувати розробку ШІ-дронів саме для операції. Але тримав їх застосування під контролем.

Один із авторів плану розповів, що публічний тиск сприяв рішенню Зеленського оголосити 1 вересня початок кампанії. У відеозверненні того дня він закликав усі міжнародні авіакомпанії припинити польоти до російських аеропортів. Але на той момент Україна не мала засобів, щоб виконати погрозу Зеленського, сказав один із тих, хто стоїть за операцією. За його словами, бракувало спеціальних дронів, щоб на тривалий час закрити аеропорти Москви.

За словами ще одного автора плану, українські виробники досі розробляють спеціалізований парк дронів, що використовує технологію ШІ – зіставлення з картою (map matching) – для виявлення цілей і вибору моменту удару.

Натомість, пише The Atlantic, щоб досягти схожого ефекту, дронам не обов'язково бити по аеропортах – достатньо з'явитися в небі навколо Москви. І буцім-то поки що Зеленський віддає перевагу такому підходу, бо це не передбачає ударів по цивільних літаках.

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Джерело
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Теги: путін українці аеропорт технології Україна диктатор війна

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