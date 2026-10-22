Тиск на Україну, переговори Трампа з Путіним і конфлікт із Конгресом: два можливі сценарії

У Вашингтоні з'ясовують, хто гальмує допомогу Україні

Нинішній тиск адміністрації США на Україну можна охарактеризувати як боягузливий.

Фактично вони нишком роблять капості:

Через раз передають попередження про запуск балістичних ракет. При цьому вдають, що нічого не сталося, і посилаються на хмарність та інші технічні причини.

Вимкнули високі швидкості для Starlink. І все як у дитячому садку: Білий дім киває на Маска, Маск – на Пентагон, а Пентагон загадково мовчить. Державний департамент узагалі раптово заявляє, що ми ніколи й не мали доступу до спеціального пакета послуг.

Гальмують передавання перехоплювачів для Patriot, які нам готові віддати інші країни. Пентагон не каже «ні», а просто морозиться, не даючи руху документам.

За таких обставин виносити цю каламуть на світло – правильна стратегія. Якщо вони бояться говорити про це публічно, то саме публічністю і потрібно відбивати цю тіньову атаку.

Не потрібно розривати контакти, палити мости чи сипати образами – достатньо спокійно розповідати, що відбувається.

Судячи з реакції конгресменів і сенаторів від обох партій, такий підхід працює: вони збираються проводити розслідування та викликати причетних на килим. А чиновники такого не дуже люблять.

І поради «знизу» щодо того, як притиснути непокірну Україну, можуть припинитися. Або навіть змінитися на поради на кшталт: «Ну, попритискали – і досить».

Але зрештою все впирається в Трампа – і його черговий вальс із Путіним.

У мене поки немає відчуття, що вони остаточно про все домовилися. Як на мене, це більше схоже на чергову спробу досягти таких домовленостей.

Усі попередні спроби зривалися, і я чортзна-чому маю вважати, що ця спроба, напередодні ймовірної поразки на виборах до Конгресу, буде успішнішою.

Тому варіантів усе ще два:

Трамп повертається до попередніх налаштувань.

Трамп уже відкрито намагається злити Україну, і тоді на цьому напрямку також розгортається протистояння між Білим домом і Конгресом.

Звісно, хотілося б, щоб це пекло припинилося. Але в найгіршому разі зможемо позловтішатися, спостерігаючи за тим, як Конгрес громить Трампа.