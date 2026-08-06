«Потрібно просто перестати стріляти». Хибна ідея знову відроджується

Кремль грає на емоціях: навіщо Росія «дзеркалить» удари України

Останнім часом удари РФ дедалі частіше «дзеркалять» українські:

▪️ Сили оборони України знищують бензовози на трасі до Криму – Росія завдає ударів по автозаправках у прикордонних регіонах.

▪️ Сили оборони України атакують російські судна в Азовському та Чорному морях — РФ обстрілює Одесу та прилеглі населені пункти.

▪️ Сили оборони України завдають ударів по складах Wildberries – Росія атакує склади українських маркетплейсів і торговельних мереж.

Через це виникає додатковий психологічний ефект: люди починають мислити в логіці «відповіді».

«Ми вдарили туди – і вони вдарили по нас у відповідь. Отже, якби ми не били, то й вони не завдали б удару».

Фактично це стає своєрідним відродженням ідеї «треба просто перестати стріляти».

Однак Росія виробляє сотні ракет і тисячі дронів зовсім не для того, щоб не застосовувати їх. Варто пам'ятати про це щоразу, коли виникає думка: «А якби ми не завдали того удару…».