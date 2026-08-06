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Роман Шрайк Журналіст

«Потрібно просто перестати стріляти». Хибна ідея знову відроджується

glavcom.ua
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Кремль грає на емоціях: навіщо Росія «дзеркалить» удари України

Останнім часом удари РФ дедалі частіше «дзеркалять» українські:

  • ▪️ Сили оборони України знищують бензовози на трасі до Криму – Росія завдає ударів по автозаправках у прикордонних регіонах.
  • ▪️ Сили оборони України атакують російські судна в Азовському та Чорному морях — РФ обстрілює Одесу та прилеглі населені пункти.
  • ▪️ Сили оборони України завдають ударів по складах Wildberries – Росія атакує склади українських маркетплейсів і торговельних мереж.

Через це виникає додатковий психологічний ефект: люди починають мислити в логіці «відповіді».

«Ми вдарили туди – і вони вдарили по нас у відповідь. Отже, якби ми не били, то й вони не завдали б удару».

Фактично це стає своєрідним відродженням ідеї «треба просто перестати стріляти».

Однак Росія виробляє сотні ракет і тисячі дронів зовсім не для того, щоб не застосовувати їх. Варто пам'ятати про це щоразу, коли виникає думка: «А якби ми не завдали того удару…».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ракетна атака росія тероризм

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