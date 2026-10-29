Переговори з Росією? У Путіна досі є гроші на війну
Поки Путін купається в нафтових грошах, миру не буде
Читаю заголовок: «Чого чекати від нових переговорів України з Росією?»
Відповідаю: «Нічого не чекати».
Поки Путін купається в грошах, що надходять до РФ завдяки шаленим цінам на нафту, чекати нічого.
Бо на ці гроші він може клепати дрони й ракети, може наймати нових рекрутів, може купувати нових політиків та «інформаційних агентів».
І не тільки жити надією на прорив фронту чи бунт у Києві (яких не буде), а й вичікувати, коли в значущих країнах до влади прийде ще більше його «клієнтів».
А поки у Путіна живі божевільні надії, він не піде на жодні компроміси. Ну а ми не погодимося на його ультиматуми.
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