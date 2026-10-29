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Роман Шрайк Журналіст

Переговори з Росією? У Путіна досі є гроші на війну

glavcom.ua
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фото: tsn.ua

Поки Путін купається в нафтових грошах, миру не буде

Читаю заголовок: «Чого чекати від нових переговорів України з Росією?»

Відповідаю: «Нічого не чекати».

Поки Путін купається в грошах, що надходять до РФ завдяки шаленим цінам на нафту, чекати нічого.

Бо на ці гроші він може клепати дрони й ракети, може наймати нових рекрутів, може купувати нових політиків та «інформаційних агентів».

І не тільки жити надією на прорив фронту чи бунт у Києві (яких не буде), а й вичікувати, коли в значущих країнах до влади прийде ще більше його «клієнтів».

А поки у Путіна живі божевільні надії, він не піде на жодні компроміси. Ну а ми не погодимося на його ультиматуми.

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Джерело
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Теги: путін гроші війна нафта

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