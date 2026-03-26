Роман Шрайк Журналіст

Фронт стабільний, тил під загрозою. Нова реальність війни

фото: DepositPhotos.com

Як нафта і Орбан впливають на війну

На фронті все більш-менш нормально: об’єкти на території РФ палають, а середньомагістральні удари розбивають російську ППО на окупованих територіях.

Але в довгостроковій перспективі хід війни залежить від доступу сторін до ресурсів. Зокрема, фінансових, без яких не буде ані дронів, ані ракет. Багато чого не буде.

І якщо на початку 2026 року все йшло правильно, то наприкінці лютого ситуація кардинально змінилася.

З початком іранської війни російський бюджет став отримувати купу додаткових грошей, і тепер, замість посилення бюджетного правила та скорочення витрат, у Кремлі просто сидять і плескають у долоні.

У цей же час Орбан блокує отримання Україною кредиту на 90 млрд через припинення роботи нафтопроводу «Дружба».

Щодо війни з Іраном бажання просте – чим швидше вона закінчиться, тим швидше ціни на нафту стануть нормальними, а приплив грошей до РФ зменшиться.

З кредитом ЄС складніше. Я не буду ще раз описувати заплутаність ситуації з ремонтом труби. І не буду сподіватися, що мегамозок, який порадив скасувати транзит ДО фінального голосування за кредит, все прорахував.

Просто спробую описати сценарії, за яких ми таки отримаємо кредит:

  1. 12 квітня на виборах в Угорщині перемагає опозиція. До початку червня формується новий уряд, який голосує за кредит. При цьому Фіцо не викручується і теж голосує.
  2. На виборах в Угорщині перемагає опозиція. Новий уряд готовий підтримати кредит. Але тепер уже Фіцо висуває ультиматум, і нафтопровід доводиться запускати.
  3. На виборах в Угорщині перемагає влада, Орбан залишається прем'єром. Україна запускає «Дружбу», а Орбан не надто знущається, висуваючи додаткові умови щодо «безпеки поставок» у майбутньому.
  4. Відбувається якесь диво.

Загалом, отримання першого траншу переноситься з початку квітня на травень або червень.

Думаю, до червня ми якось доживемо. Головне, щоб не з'явилися нові геніальні ідеї.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
