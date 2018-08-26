«Велике інтерв'ю» Медведчука. Головний меседж

Подивився Віктора Володимировича Медведчука

Вони кажуть: 70% людей України хочуть перш за все миру на Донбасі.

І пропонують дві опції:

Якщо вже вам так хочеться України, то не сподівайтеся, що на Донбасі припинять стріляти. Якщо ви хочете миру на Донбасі, то чи буде Україна, чи ні, то ще треба подивитися. Швидше за все ні, бо і справді, нащо воно треба?

Опції, де і мир на Донбасі, і Україна є, просто не пропонується.

Це все, що вам потрібно знати за Віктора Володимировича Медведчука.

Як колись ще у 1996-му році написала Олена Зварич, а я запам'ятав: І тільки Медведчук інколи тихо проти ночі помолиться за Вкраїну...

Джерело: блог Сергія Скрипника

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