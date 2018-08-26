«Велике інтерв'ю» Медведчука. Головний меседж
-
Розсилка
Подивився Віктора Володимировича МедведчукаВони кажуть: 70% людей України хочуть перш за все миру на Донбасі.
І пропонують дві опції:
- Якщо вже вам так хочеться України, то не сподівайтеся, що на Донбасі припинять стріляти.
- Якщо ви хочете миру на Донбасі, то чи буде Україна, чи ні, то ще треба подивитися. Швидше за все ні, бо і справді, нащо воно треба?
Опції, де і мир на Донбасі, і Україна є, просто не пропонується.
Це все, що вам потрібно знати за Віктора Володимировича Медведчука.
Як колись ще у 1996-му році написала Олена Зварич, а я запам'ятав: І тільки Медведчук інколи тихо проти ночі помолиться за Вкраїну...
Джерело: блог Сергія Скрипника
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»