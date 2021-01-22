День Соборності: ми самі повинні розбудувати і захистити нашу країну

Ніхто не подарує нам сильну демократичну країну, чесні прозорі суди, відсутність корупції, моральну авторитетну владу

«...Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини Єдиної України – ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна УНР. Однині Народ України, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу Україну на благо і щастя всього її трудового люду». (з тексту Універсалу про Злуку)

Сьогодні 101 рік тому на Софіївській площі у Києві був проголошений Універсал про Злуку між ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) та УНР (Наддніпрянщина) в єдину соборну Україну. Подія величезної ваги. Але сто років тому наші предки не змогли повною мірою відчути, що означає це об’єднання, за два тижні був захоплений Київ. Україну розірвали на шматки та окупували на багато десятиліть. У кожного, хто шматував Україну, були свої інтереси, і кожен з них не був готовий миритись з існуванням соборної незалежної України.

Наш народ довго, із великими втратами, йшов до власної державності та незалежності. В історії України були різні етапи, але всі вони доводили, що за свободу і незалежність треба боротися, треба прикладати неймовірні зусилля, жертвуючи власною кров‘ю і навіть життям.

Ніхто не подарує нам сильну демократичну країну, чесні прозорі суди, відсутність корупції, моральну авторитетну владу. Ми самі повинні розбудувати і захистити нашу країну, не дати її зруйнувати та розірвати ані зовнішнім, ані внутрішнім ворогам. Ми здатні звільнити від окупації і об‘єднати нашу країну від Львова до Донецка, від Одеси до Луганська, від Херсона до Севастополя, зробити її сильною, заможною та європейською. Нехай Господь буде з нами та благословить всіх нас.

Зі святом!

Слава Україні! Героям слава!

Джерело: блог Олександра Турчинова

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