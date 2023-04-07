Митрополит Епіфаній проведе службу в Лаврі у Вербну неділю

Служба відудеться в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе у Вербну неділю, 9 квітня, Божественну літургію в Києво-Печерській лаврі. Про це йдеться на сайті ПЦУ.

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«З нагоди свята входу Господнього в Єрусалим, у Вербну неділю, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври», – йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння в неділю, 9 квітня, о 9:00 ранку.

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«Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого», – зазначають в анонсі.

Громадян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Нагадаємо, 29 березня Києво-Печерська лавра отримала нового намісника. Ним став колишній представник УПЦ МП архімандрит Авраамій (Лотиш), який перейшов до Православної церкви України.