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    Думки вголос

    Не бійтеся купляти кавуни. В них нітратів не більше, ніж в капусті чи буряках

    • Уляна Супрун

      В.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Не бійтеся купляти кавуни. В них нітратів не більше, ніж в капусті чи буряках

    Не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюють

    Якщо ви купували цьогоріч кавун, то певно думали про те - чи не забагато в ньому нітратів? Авжеж, адже всі чули про негативний ефект нітратів для нашого організму. У більшості людей слово «нітрат» - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами. Втім, тут є два але:

    1. Нітрати - це далеко не завжди отрута.
    2. Вони містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть в нашому організмі.

    Разом з Клятий раціоналіст розповідаємо більше про те, що таке нітрати, продукти, в яких вони містяться та як захистити себе від отруєння.

    Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. 

    Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду. 

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    На кількість нітратів в рослинах можуть впливати не тільки добрива, але й природні явища, які складно регулювати. Як-от хімічний склад ґрунту чи води для поливу, кількість світла, густота посівів та навіть частина доби, коли збирали урожай.

    Поширена думка, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. В середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок (https://goo.gl/np5vk2). 

    ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг. Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими. Крім того, переваг від вживання овочів більше, ніж потенційних ризиків (https://goo.gl/5PpnBD)

    Отримати небезпечні дози нітратів не так і просто, але якщо ви все ж переймаєтесь з цього приводу, то ось кілька порад, що допоможуть мінімізувати шкоду від нітратів та споживати їх менше: 
    • Можна вживати менше овочів з першого врожаю - нітратів в них все-таки може бути трохи більше. Тому ваша підозра, що не треба їсти перші кавуни - частково виправдана
    • Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів

    Це зовсім не обов’язкова процедура, яка у більшості ситуацій буде невиправданою. Але у деяких випадках (наприклад, якщо ви знаєте про високий рівень нітратів у ґрунтових водах) від цих частин можна позбавитись перед споживанням. У столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - відрізати хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни як і дині найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м’якоті, яка прилягає до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування.

    Готуйте овочі 

    Одним із ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%. 

    І також не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюють

    Ці прилади вимірюють електропровідність солевмісних розчинів загалом, тому враховуються не тільки нітрати, а й всі інші солі - фосфати чи натрієві, які насправді нам потрібні. Похибка таких вимірів може досягати мало не 1000%. Визначити достовірно кількість нітратів можна тільки в лабораторних умовах.

    І пам’ятайте, овочі - це невід’ємна частина здорового харчування. Боятися нітратів і тому знижувати кількість овочів у раціоні - абсолютно не потрібно.

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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