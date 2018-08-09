США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї



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Незалежні експерти Організації із заборони хімічної зброї

У США сподіваються, що Росія таки виконає зазначені вимоги в найближчі три місяці, і другий пакет санкцій застосовувати не доведеться

Росія повинна в найближчі три місяці надати гарантії незастосування нею хімічної чи бактеріологічної зброї і допустити інспекторів ООН і міжнародних незалежних спостерігачів, інакше до неї буде застосовано другий пакет санкцій у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США в ході телефонного брифінгу, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, в США сподіваються, що Росія таки виконає зазначені вимоги, і другий пакет санкцій застосовувати не доведеться.

За словами представника Держдепу, в разі введення другого пакету санкцій дипломатичні відносини між США і Росією можуть бути значно скорочені, також скоротиться до мінімуму торгівля з РФ і буде введена заборона компанії Аерофлот на польоти до США.

Раніше, 8 серпня, Державний департамент США ухвалив рішення про введення нових санкцій проти Росії через справу Скрипаля. Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їхні компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Нагадаємо, в березні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці біля торгового центру в британському Солсбері. Нещодавно вони вийшли з коми і почали одужувати.

Велика Британія звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів та отруєння ще двох осіб у британському Еймсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Москва всі звинувачення відкидає.

Згодом британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Також правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Напередодні також стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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