Масове отруєння шаурмою: Стало відомо, хто постачав м’ясо



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Постачальнику загрожує до шести років тюрми

Курятину для шаурми, якою масового отруїлися в Києві, привозили від виробника з Житомирської області. Про це в ефірі Радіо НВ повідомив начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, постачальнику загрожує штраф або позбавлення волі на шість років. Покарання має визначити суд.

Рубан також підтвердив інформацію про те, що збудником інфекції стала сальмонела - фахівці отримали результати аналізів зі складів, де зберігали неякісну курятину.

Нагадаємо, станом на 1 серпня кількість постраждалих від отруєння шаурмою в Києві зросла до 70 осіб, серед яких - 10 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.

Кількість постраждалих унаслідок

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