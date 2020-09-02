Вакцинація проти грипу набирає ще більшої значущості

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

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Захворіти і на грип, і на Covid-19 одночасно це вже занадто. Але, на жаль, можливо

Вакцинація проти грипу у 2020 році набирає ще більшої значущості. Бо захворіти і на грип, і на Covid-19 одночасно це вже занадто. Але, на жаль, можливо.

Covid-19 поки що не збирається відступати, а це означає, що незабаром ми увійдемо в епідсезон, в якому циркулюватимуть два небезпечні віруси – SARS-CoV-2 та вірус грипу.

Це робить вакцину проти грипу та інші заходи безпеки важливими як ніколи. Не лише для нашого особистого здоров’я. Тяжкі випадки цих хвороб потребують однакового рятувального медичного обладнання.

Уявіть, яким може стати тягарем для системи охорони здоров’я швидке поширення грипу. Додаткове навантаження впаде й на медичних працівників, й на пацієнтів, які лікуються від інших тяжких хвороб та ризикують залишитися без належної уваги лікарів.

Саме тому зараз дуже важливо ретельно дотримуватися усіх заходів безпеки і подбати про вакцинацію від грипу для себе та своєї родини.

Відомо, що обидва віруси здебільшого передаються через респіраторні краплі. Тому прийняття заходів безпеки, як миття рук, фізична дистанція, носіння маски в громадських місцях, правильна техніка кашлю та чхання допоможе стримувати поширення обох хвороб.

Протягом минулого епідсезону (2019/2020) на грип та ГРВІ перехворіли на 7,1 відсотків менше українців, аніж в попередні роки. Це закономірно, адже через пандемію ми вживали заходів безпеки та мільйони людей перебували вдома на карантині місяцями. Така ситуація не лише в Україні. Однак, дослідники попереджають, що слід бути обережними при інтерпретації цих даних, оскільки в час пандемії тестування на респіраторні віруси, не пов’язані з SARS-CoV-2, проводили значно менше, ніж зазвичай.

Тож не розслабляємося та готуємося захищатися. Є спокуса покластися на долю й нічого не робити, адже в цей шалений 2020 рік вже стільки трапилося такого, що ми не здатні контролювати. Але прості речі можуть бути дуже дієвими, якщо їх робитиме кожен із нас. Не ігноруйте заходів безпеки.

Перше - вакцинуйтеся проти грипу. Так, вакцина проти грипу не захистить вас від COVID-19 і не гарантує 100 відсотків захисту від грипу. Але навіть якщо ви захворієте на грип, завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень, серед яких може бути госпіталізація та навіть смерть.

Щеплюватися можна протягом всього епідсезону – з осені й до весни. Але чим раніше, тим краще. Попросіть вашого сімейного лікаря повідомити вас одразу, коли вакцини будуть в наявності – у нього в кабінеті або в аптеках.

Ці вакцини держава не купує для громадян, але витратити на них власні кошти справді варто. Заплануйте свій бюджет, щоби оплатити вакцину для себе і сім’ї. Щеплювати дітей можна з шести місяців. Якщо дитина до дев’яти років вакцинується вперше в житті, то необхідно ввести дві дози з інтервалом в місяць. Всім іншим вистачить однієї дози.

Вакцинуватися необхідно перед кожним епідсезоном, оскільки вірус грипу мутує, що потребує зміни в вакцині. Після вакцинації імунітет зазвичай формується протягом двох-трьох тижнів. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Через це важливо не затягувати з вакцинацією, а зробити щеплення до початку сезону.

Ускладнення від хвороби є найбільш небезпечним наслідком грипу та у деяких випадках призводять до смерті людини. Вакцинуватися потрібно усім, але передусім тим, хто ризикує захворіти на грип чи постраждати від його наслідків найбільше, а це:

Передусім – це діти до 8 років. Загалом вони хворіють на грип в 30–40 відсотків частіше у порівнянні з 10-15 відсотків серед дорослих. Грип може викликати в дітей важкі наслідки: пневмонію, енцефалопатію, зневоднення, хвороби серця. Немовлят до 6 місяців не вакцинують, але тоді всі довкола мають бути щеплені від грипу.

Якщо до грипу діти дуже вразливі, то на COVID-19 навпаки, хворіють рідше та мають легші симптоми. Натомість для літніх людей дуже небезпечно захворіти на обидва віруси, тож їм також дуже важливо зробити щеплення проти грипу.

Навіть у разі грипу, щеплені люди старшого віку значно легше переносять хворобу та мають кращі шанси на одужання. В одному з досліджень виявлено, що люди за 65 років, які мали щеплення проти грипу, на 37 відсотків рідше потрапляють до відділення інтенсивної терапії, ніж нещеплені. Така тенденція стосується і тривалості перебування у стаціонарі та швидкості одужання.

Дуже важливо вакцинуватися вагітним. Грип може спричинити важкі ускладнення, крім того, вірусні захворювання під час вагітності можуть впливати на розвиток мозку дитини. Наприклад, в чотири рази збільшувати ризик біполярного розладу.

Люди з ослабленою імунною системою (через хімієтерапію, наприклад) мають вакцинуватися також, але лише інактивованою вакциною, яка не містить живого вірусу.

Люди з хронічними хворобами (астма, хвороби серцево-судинної системи, діабет, хвороби нирок тощо) також мають робити.

Про протипоказання до вакцинації проти грипу почитайте в цьому дописі: Однак, обов’язково всі рішення обговорюйте зі своїм сімейним лікарем.

Не менш важливим за вакцинацію є дотримання простих заходів безпеки:

Часто та ретельно мийте руки. Найкраще це робити звичайними водою та милом. Якщо поруч їх немає – обробляйте спиртовмісним антисептиком.

Дотримуйтеся фізичної дистанції. Намагайтесь менше часу перебувати в місцях великого скупчення людей. Одягайте захисну маску в громадських місцях.

При чханні або кашлі закривайте рот і ніс внутрішнім згином ліктя.

При перших симптомах ГРВІ – залишайтеся вдома та подзвоніть своєму сімейному лікарю! З початком сезону респіраторних вірусів 2020 року будь-який пацієнт, який має неспецифічні ознаки респіраторної вірусної інфекції, повинен пройти тестування на SARS-CoV-2.

До винайдення вакцини від Covid-19, в нас є лише два способи як ми можемо захистити себе: вакцинація проти грипу і дотримання заходів безпеки.

Джерело: блог Уляни Супрун

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