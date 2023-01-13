Історія втрати Криму – це не кілька тижнів у 2014, а 23 роки поспіль

Майдан відвернув найбільшу смертельну загрозу, яка була нависла над Україною

Втрата Криму – це був тест-драйв технологій віджимання територій. Далі би ми шматочок за шматочком втратили все. Успіх кримської операції породив наступний етап вторгнення – не на Донбас, а на всю Східну Україну, бо ми вже почали забувати про Харків і Дніпро навесні 2014. Далі мала бути Одеса. Але щось пішло не так – мікроскопічні залишки Збройних сил і спецпідрозділів міліції й СБУ та перша хвиля добровольців зупинили «російську весну».

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Нинішня фаза війни – це остання кривава пісня імперії, яка зрозуміла, що шансів на повторення Криму 2014 вже немає, а шанси на успіх військової операції тануть з кожним роком.

Україна віддавала свою державність поступово. Занепад інституцій, корупція, посилення фактичної влади кланів та олігархів наче запрошували сильного сусіда взяти провалену країну (failed state) під крило. Білорусь – це ще не крайній випадок, бо там є хитрий щур, що опирається. Янукович би не зміг так грати.

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Майдан відвернув найбільшу смертельну загрозу, яка була нависла над Україною. Тож імперія вдалася до інших, відвертіших засобів. Якби не Майдан, зараз би хтось із нас безнадійно партизанив в Карпатах, інші би виїхали, треті лежали в могилах. А весь цивілізований світ вітав би путіна, який відвернув гуманітарну катастрофу і врятував мільйони людей від нацизму. Бо історію пишуть переможці, хай би як несправедливо це не звучало. Тож нині, у 2022 російські танки стояли би у Вільнюсі, готуючись рвонути на Варшаву, а німецькі й польські політики й генерали кусали би лікті, бо нема чим воювати. А американські виборці шукали би на мапі Естонію, переконуючи одне одного, що хлопцям з Оклахоми та Огайо нема сенсу гинути за те, чого навіть на глобусі не видно, на іншому кінці земної кулі, тим більше що Берлін і Париж лише висловлюють глибоке занепокоєння, згадуючи, що насправді Східна Європа разом з Балтією є традиційною російською сферою впливу, обіцяною ще у 1943, і треба почути росію й дати їй можливість зберегти зони інтересів.

Підсумки: