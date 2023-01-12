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Загарбники окопуються на Херсонщині і створюють приватні армії у Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загарбники окопуються на Херсонщині і створюють приватні армії у Криму
У Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній
фото з відкритих джерел

Що відбувається у ворожому таборі на півдні та в Криму

Російські окупанти намагаються закріпитися на півдні України, щоб зупинити наступ українських сил. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Крім того, відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області

Раніше повідомлялося, що окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів

Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи.

 

 

Теги: війна окупанти росія Україна Херсонщина Крим

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