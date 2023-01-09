Про ядерну зброю в Криму та Білорусі

Снарядом із тактичним ядерним боєприпасом можна вистрілити з російської гаубиці і навіть із танка

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що нібито недоімперія розмістила ядерну зброю в Криму та навіть Білорусі. Журналісти, які з мізками, пишуть про розміщення у Криму та Білорусі носіїв ядерної зброї, що ближче до істини, але все одно лякає деяких зашуганих читачів.

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Вношу сувору ясність. Носії ядерної зброї в окупованому Криму та майже окупованій Білорусі справді є. Причому вони з'явилися там значно раніше, ніж недоімперія вторглася в Україну.

Тому що крилаті ракети «Калібр», які розміщуються на кораблях та підводних човнах у Севастополі, можуть нести ядерні боєголовки. І псевдобалістичні ракети «Іскандер», позиції яких розташовані в Білорусі, теж. І «МіГі 31», що базуються на аеродромі в Мачулищах неподалік Мінська, теж можуть, тому що з них запускаються ракети «Кинжал», призначені і для ЯЗ, зокрема.

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Я більше скажу. Набоєм із тактичним ядерним боєприпасом можна вистрілити з російської гаубиці і навіть з танка, яких і в Криму, і в Білорусі і навіть на території України, на жаль, не бракує.

Тож новина про розміщення носіїв ЯЗ – дута, причому з нальотом поганої сенсаційності. Тому що носії є, а от ядерної зброї на них немає! Ядерка недоімперії продовжує перебувати у довгострокових сховищах. Переміщення його до стартових позицій ракет та авіабаз не зафіксовано, а вже за цим стежать усі розвідки світу з невсипущою увагою.

І якщо таке переміщення, а також інші елементи підготовки до ядерного удару, раптом почнуться, то у світі підніметься такий шум, не помітити який буде складно.

До речі, місце розташування ядерної зброї взагалі не є принциповим. Немає різниці, з якої території його використовувати – з Білорусі, Росії чи нашого Криму. З початком агресії РФ загроза ядерного удару, зрозуміло, підвищилася, але вона залишається на постійному рівні весь час бойових дій.

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Тож не піддаємося паніці, прислухаємося до фахівців і віримо в нашу армію. Так переможемо!