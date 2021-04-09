21 квітня Путін оголосить свої плани про війну з Україною

Послання є початком виборчої кампанії, адже восени цього року в Росії відбудуться вибори до Держдуми

Якщо Україна почне бойові дії на Донбасі, то Росія не залишить жителів Донбасу без допомоги і вони введуть російські війська. Таку жорстку заяву зробив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Перш за все потрібно сказати, що це не перша подібна заява. Протягом останнього тижня росіяни підвищували градус та розкачували ситуацію. Спочатку депутат Держдуми Андрій Козенко заявив про те, що на Донбасі видані російські паспорти, а отже вони не можуть залишити цих людей без допомоги. Згодом досить ухильно з цього приводу висловився Дмитро Пєсков. Йому було поставлене конкретне питання на цю тему, а треба розуміти, що просто так питання на брифінгах у Кремлі не ставляться. І нарешті, сьогодні з'явилась заява Козака.

Коли ми аналізуємо це загострення, то повинні говорити про те, що 21 квітня відбудеться послання Путіна до народу, яке він робить раз на рік. Це послання є початком виборчої кампанії, адже восени цього року в Росії відбудуться вибори до Держдуми. Тож нинішнє загострення ситуації потрібне росіянам з точки зору піару для того, щоб підігріти увагу до послання президента і зробити старт виборчої кампанії максимально голосним.

Сама виборча компанія в Росії буде будуватися на двох головних моментах.

Щодо першого моменту, то вже зараз можна говорити, що через те, що сьогодні економіка Росії достатньо стабільна, очевидно будуть зроблені певні преференції для тих груп населення, які більше голосують.

Другий аспект стосується України, а саме максимального підвищення градусу щодо теми Донбасу та води в Криму, а також перемикання уваги росіян на «поганих» українців, які заважають їм жити і з якими «треба щось робити».

Щодо середньострокової перспективи, на днях я вже писав про 3 головних сценарії:

«Перший – це широкомасштабна війна по всім фронтам. Я сподіваюсь, що цього не буде і цей сценарій дійсно є найменш реалістичним та вірогідним.

Другий – це певне загострення на Донбасі та з паралельним можливим виходом до дамби Північно-Кримського каналу. Для росіян вода у Криму – це дуже критична історія. Після цього росіяни відразу можуть запропонувати сісти за стіл переговорів (паралельно пробуючи створювати херсонські та одеські республіки). Проте це не буде так просто, адже на цьому фронті українці достатньо непогано озброїлись. Тому якщо говорити про вірогідність «легкоі прогулянки» з боку росіян, то це точно неможливо. Але варто зважати, що росіяни застосовуватимуть тактику «розтягування сил».

І третій сценарій – це дуже загострена гібридна дипломатія з ескалацією конфлікту безпосередньо на Донбасі і з тим, щоб до виборів вийти на ситуацію, коли Україну просто змусять відкрити Північно-Кримський канал.

В рамках цієї «дипломатії» вже зараз Україна має думати, що робити з можливою блокадою Азовського моря. Один із варіантів гібридної дипломатії – це саме блокування цього моря з метою подальшого тиску на Україну для закриття усього маріупольського напрямку з металургією, зерном тощо з однієї сторони. А з іншої - спроба перекриття водопостачання Маріуполя.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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