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    У Білому домі зробили гучну заяву щодо військ Росії поблизу українського кордону

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    Прессекретар Білого дому Джен Псакі&nbsp;зазначила, що в США зростає занепокоєння тим, що відбувається на Донбасі - У Білому домі зробили гучну заяву щодо військ Росії поблизу українського кордону
    Прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначила, що в США зростає занепокоєння тим, що відбувається на Донбасі

    Зараз Росія має найбільше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року, сказала Псакі

    На кордоні з Україною перебуває найбільша кількість військ Російської Федерації з 2014 року. У США висловили занепокоєння.

    Відповідну заяву під час брифінгу зробила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

    У Сполучених Штатах Америки стурбовані ескалацією агресії з боку РФ та переміщенням військ Росії поблизу українського кордону.

    Псакі зазначила, що лише цього тижня бойовики вбили п’ятьох представників Збройних сил України. Ситуація досить складна.

    «Зараз Росія має найбільше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року», – сказала Псакі.

    Наразі Адміністрація очільника США Джо Байдена проводить перемовинами з іншими членами НАТО. Вони обговорюють порушення Росією повного і всеосяжного режиму припинення вогню та збільшенням в Україні регіональної напруженості.

    Теги: Росія США час
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