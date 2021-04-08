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    Окупанти продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі

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    Окупанти знову глушили безпілотники спостерігачів ОБСЄ на Донбасі - Окупанти продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі
    Окупанти знову глушили безпілотники спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

    Бойовики обмежують спостерігачів і глушать безпілотники ОБСЄ

    Російські окупанти на Донбасі блокують безпілотник ОБСЄ перешкоджаючи роботі моніторингової місії в Україні.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

    «Збройні формування Російської Федерації за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ як над тимчасово окупованою територією, так і над територією, підконтрольною урядові України», – резюмували у відомстві.

    «До того ж російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту», – додали у пресслужбі.

    У штабі наголосили, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Також зазначається, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

    «Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектара території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів», – повідомили у пресцентрі.

    Сьогодні, 8 квітня, від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові навчання безпілотник
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