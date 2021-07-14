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    Думки вголос

    Новий уряд Зеленського. Повнота влади наступає у серпні

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Зеленський&nbsp;змінює міністрів, які не на 100% є його людьми - Новий уряд Зеленського. Повнота влади наступає у серпні
    Зеленський змінює міністрів, які не на 100% є його людьми
    фото з відкритих джерел

    В країні є чотири великі проблеми: війна, корупція, тарифи та низькі доходи

    Відставка Авакова це не просто завершення епохи. Це початок побудови (спроби побудови) столичної вертикалі, де будуть тільки ті, кого Зеленський вважає на 100% своєю людиною

    Після четверга, коли у нас з‘явиться новий міністр внутрішніх справ, а потім, судячи з усього, з‘являться нові міністри юстиції, культури та оборони чи ще чогось, у нас завершиться формування команди Зеленського на найвищому щаблі.

    Якось непомітно для багатьох, монобільшість стала результативно голосувати в кількості 226-228 голосів. Ще два місяці тому на Банковій вважали успіхом 207-210 голосів (показовим було голосування за Степанова). Зараз, завдяки позиції, перш за все групи Коломойського, у Зеленського є результативна монобільшість.

    Тепер він змінює міністрів, які не на 100% є його людьми. Правда причини звільнень у кожного різні. Молюська – бо Мін’юст одне з трьох ключових міністерств в Кабміні і тут просто потрібно поставити не слухняного «чужого», а повністю свого. Міністр оборони просто нуль і його давно треба було зняти. А Ткаченко – це звільнення Коломойського від свого «останнього» міністра. Ну хто тепер скаже, зо Зеленський слухається олігарха, якщо звільняє його міністра?

    Що це означатиме надалі? Перш за все треба чітко сказати, що рівень керованості країною дуже низький. І укріплення в Києві зовсім не означає, що ця сама керованість автоматично перейде на регіони. Поки Володимир Зеленський створить не стільки вертикаль, скільки столичну горизонталь. Простіше кажучи, він отримає ілюзію повноти влади. Між іншим саме ця ілюзія викликає бажання звільнити Кличка.

    Насправді, всі ці зміни не матимуть серйозних наслідків для абсолютної більшості українців в економічному плані. В політичному ж у Зеленського залишається невелике вікно можливостей для інституційних змін, які можуть реально змінити країну. Але поки всі ці зміни виглядають виключно, як бажання посилити власну вертикаль.

    В країні є чотири великі проблеми: війна, корупція, тарифи та низькі доходи. Зміна міністрів не дає відповіді на ці питання. В усякому разі, поки що.

    В цілому, нинішнє «укріплення влади» – це продовження тієї самої турбулентності, яка існувала і досі. Просто з іншими персонажами.

    Читайте також: Чому «пішли» Авакова і де він опиниться?

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: Кабмін міністр відставка Володимир Зеленський президент корупція уряд
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    Новий уряд Зеленського. Повнота влади наступає у серпні