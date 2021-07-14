Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю
Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті
«Якщо є бажання подискутувати, то їм потрібно взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу «вони«, маю на увазі політичне керівництво України», - відзначив Володимир Путін.
Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті.
«Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній», - заявив Зеленський.
Зрештою, президент України зізнався у тому, що не мав часу, аби прочитати роботу Володимира Путіна повністю.