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    Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю

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    Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю

    Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті

    Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів Володимиру Зеленському стосовно пропозиції зустрітися, аби обговорити статтю «Про історичну єдність росіян та українців». Путін переконаний у тому, що керівництву України необхідно зробити паузу, аби проаналізувати його роботу. Про це йдеться в інтерв’ю зпрезидентом Росії.

    «Якщо є бажання подискутувати, то їм потрібно взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу «вони«, маю на увазі політичне керівництво України», - відзначив Володимир Путін.

    Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті.

    «Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній», - заявив Зеленський.

    Зрештою, президент України зізнався у тому, що не мав часу, аби прочитати роботу Володимира Путіна повністю.

    Теги: Путін Володимир Зеленський президент
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    Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю