Путін відповів на пропозицію Зеленського обговорити статтю

Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів Володимиру Зеленському стосовно пропозиції зустрітися, аби обговорити статтю «Про історичну єдність росіян та українців». Путін переконаний у тому, що керівництву України необхідно зробити паузу, аби проаналізувати його роботу. Про це йдеться в інтерв’ю з президентом Росії.

«Якщо є бажання подискутувати, то їм потрібно взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу «вони«, маю на увазі політичне керівництво України», - відзначив Володимир Путін.

Володимир Зеленський, зі свого боку, переконаний у тому, що вони з главою РФ мали б можливість проговорити деякі подробиці зі статті.

«Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній», - заявив Зеленський.

Зрештою, президент України зізнався у тому, що не мав часу, аби прочитати роботу Володимира Путіна повністю.