Шотландія послаблює карантинні обмеження

Паб і ресторани зможуть працювати до півночі - скасовується комендантська година з 23: 00

У Шотландії знімають карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Нові правила набудуть чинності з 19 липня, заявила перший міністр країни Нікола Стерджен. Про це повідомляє Sky News.

Вона зазначила, що починаючи з понеділка країна переходить на нульовий рівень небезпеки. Попри це, деякі заходи безпеки все ж залишаються постійними через поширення варіанту коронавірусу Дельта.

Одним з обов'язкових правил залишиться носіння масок.

«Це зроблено для того, щоб наші темпи ослаблення обмежень були розумними в світлі проблеми, з якою ми як і раніше стикаємося через варіант Delta», - сказала Стерджен.

Але незважаючи на це велика частина обмежень все ж буде знята. У жителів країни буде більше можливостей спілкуватися. Наприклад, з понеділка в приміщенні зможуть зустрічатися до восьми осіб з чотирьох сімей та10 осіб з чотирьох домогосподарств можуть зустрітися в закритому громадському місці.

Паб і ресторани зможуть працювати до півночі - скасовується комендантська година з 23: 00.

Крім того, повністю вакцинованим мандрівникам з країн бурштинового списку більше не доведеться самоізолюватися по прибуттю до Шотландії.

Однак Шотландія не поспішає відкривати офіси - робота вдома повинна тривати до 9 серпня.