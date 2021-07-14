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    Шотландія послаблює карантинні обмеження

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    Паб і ресторани зможуть працювати до півночі - скасовується комендантська година з 23: 00

    У Шотландії знімають карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Нові правила набудуть чинності з 19 липня, заявила перший міністр країни Нікола Стерджен. Про це повідомляє Sky News.

    Вона зазначила, що починаючи з понеділка країна переходить на нульовий рівень небезпеки. Попри це, деякі заходи безпеки все ж залишаються постійними через поширення варіанту коронавірусу Дельта.

    Одним з обов'язкових правил залишиться носіння масок.

    «Це зроблено для того, щоб наші темпи ослаблення обмежень були розумними в світлі проблеми, з якою ми як і раніше стикаємося через варіант Delta», - сказала Стерджен.

    Але незважаючи на це велика частина обмежень все ж буде знята. У жителів країни буде більше можливостей спілкуватися. Наприклад, з понеділка в приміщенні зможуть зустрічатися до восьми осіб з чотирьох сімей та10 осіб з чотирьох домогосподарств можуть зустрітися в закритому громадському місці.

    Паб і ресторани зможуть працювати до півночі - скасовується комендантська година з 23: 00.

    Крім того, повністю вакцинованим мандрівникам з країн бурштинового списку більше не доведеться самоізолюватися по прибуттю до Шотландії.

    Однак Шотландія не поспішає відкривати офіси - робота вдома повинна тривати до 9 серпня.

    Теги: Шотландія робота комендантська година
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    Шотландія послаблює карантинні обмеження