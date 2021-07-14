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    Потрібна не просто торгівля: США закликали акуратніше співпрацювати з Китаєм

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    Джордж Кент закликав Україну до пильності при співпраці з Китаєм - Потрібна не просто торгівля: США закликали акуратніше співпрацювати з Китаєм
    Джордж Кент закликав Україну до пильності при співпраці з Китаєм
    Фото з відкритих джерел

    Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії зазначив, що Китай може становити загрозу

    Економічні відносини України з Китаєм мають бути взаємовигідними. У той же час Київ не має втрачати пильності, оскільки в Пекіні прагнуть взяти під контроль ключові підприємства різних країн, а також крадуть інтелектуальну власність. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтервʼю телеканалу «Україна 24».

    «США мають величезні обсяги торгівлі з Китаєм, а для України Китай зараз є найбільшим експортним ринком, і це нормально. І саме про це йдеться, коли ми говоримо про торгівлю. І мати експорт українських сільськогосподарських та інших продуктів і сировини до Китаю, якщо це сприяє українській економіці, це нормальна торгівля», — сказав він.

    При цьому він зазначив, що Китай може становити загрозу. Кент розповів, що багато американських бізнесменів скаржаться, що їх китайські партнери намагаються взяти під контроль ключові підприємства в різних країнах, а також помічені в крадіжках інтелектуальної власності. В даному контексті він нагадав ситуацію з компанією «Мотор Січ».

    «Ми вважаємо, що українським держслужбовцям і компаніям треба бути дуже пильними, щоб уникнути цієї потенційної втрати контролю над інформацією про виробництво. Але це інша річ, аніж нормальна економічна діяльність. Отже, є можливості, але є і загрози», — підкреслив дипломат.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

    Зеленський заявив, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.

    Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

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    Теги: США експорт Китай торгівля Володимир Зеленський президент
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    Потрібна не просто торгівля: США закликали акуратніше співпрацювати з Китаєм