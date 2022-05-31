Жителі Москви суттєво збідніли: мер міста зробив важливу заяву

Мер Москви Собянін розповів про амністію за порушення заходів щодо коронавірусу

У Москві проведуть «ковідну амністію» – починаючи з 1 червня з жителів столиці більше не стягуватимуть призначені, але неоплачені штрафи за порушення обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу. Також повернуть гроші за частину вже виплачених штрафів. Рішення мера Сергія Собяніна цитують місцеві ЗМІ.

Як пояснив глава міста, зараз ця «небезпека минула, і перед містом стоять інші виклики та проблеми».

«Ми бачимо падіння реальних прибутків громадян. Тому я вирішив оголосити ковідну амністію», – зазначив мер.

Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.

Також із шостого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було вилучено пропозицію про заборону росіянам купувати нерухомість у країнах ЄС.

Читайте також: ЄС узгодив шостий пакет санкцій